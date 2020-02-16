Hemşerilerimiz Bursada Türkü Gecesinde bir araya geldiler..

Bursa Aziziye Bayburt ,Erzurum Kültür ve yardımlaşma Derneğinde,Bayburt Türküleri eşliğinde Hemşerilerimize güzel bir akşam yaşadılar.

Bursa Aziziye Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Engin Bozbey ve Yönetimi Bursada yaşayan ve diğer İllerden katılım sağlayan Hemşerilerimizin bir araya gelmesinden dolayı memnuniyetlerini ifade eden bir konuşma yaptı.

Program Bayburt Türküleri ve yemek ikramıyla başladı.Programa Bursa Milletvekili Osman Mesten,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetimi,Dernek başkanları,İşadamları ve hemşerilerimiz katıldı.

Bursa Milletvekili Osman Mesten ve Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş birer selamlama konuşması yaptılar.

Bursa Aziziye Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Engin Bozbey,bu yapılan programın geleneksel hale geldiğini ve bu geleneği devam ettireceklerini ifade ettiler.