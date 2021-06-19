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HEMŞERİLERİMİZ BAHÇELİEVLER’DE KAHVALTIDA BULUŞTU

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler Şubesinde Kahvaltı Programı düzenlendi.

HEMŞERİLERİMİZ BAHÇELİEVLER’DE KAHVALTIDA BULUŞTU
19 Haziran 2021 Cumartesi 12:49

BAYBURTGÜNDEM HABER- Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler Şube Başkanı Ahmet Yılmaz ve yönetimi Pandemi sonrası Hemşerilerimizi bir araya getirerek,kahvaltıda buluşturdu.

Kahvaltı Programına Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Kadın kolları Başkanı Zeynep Nergis ve yönetimi,Dernek Üyeleri ve hemşerilerimiz katılım sağladı.

Şube Başkanı Ahmet Yılmaz,Pandemi sonrası ilk programımızı yaptık.Şube olarak bundan sonra kısıtlamalarından sona ermesiyle Bayburt akşamları programı yaparak tüm hemşerilerimizi bir araya getireceğiz dedi.

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