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GÜNEŞLİ KÖYÜ OLAĞAN KONGRESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bayburt Güneşli( Yanbaksı) Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde Yönetim değişti.

GÜNEŞLİ KÖYÜ OLAĞAN KONGRESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
29 Mart 2021 Pazartesi 17:04

Bayburt Güneşli Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde yapılan kongre Bağcılarda bulunan Dernek Merkezinde gerçekleşti.Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan Kongrede Yeni Başkan Orkun Altuntaş  ve Yönetimi seçildi.

Başkan Seçilen Orkun Altuntaş Üyelerine teşekkür ederek Köyümüzü  her türlü platformda en iyi şekilde temsil edeceğim.Sizlerin teveccühüne layık olmaya çalışacağım dedi.

Yeni yönetim şu isimlerden oluştu.

Başkan Orkun Altuntaş

Başkan yardımcısı Zekeriya Kumru

Sekreter Hacı Ömer Ayata

Muhasip Sefa Altuntaş

Muharrem Altuntaş

Onur sağır

Musa Akburak

Ömer Adıgüzel

Celil Akburak

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