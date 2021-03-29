GÜNEŞLİ KÖYÜ OLAĞAN KONGRESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bayburt Güneşli( Yanbaksı) Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde Yönetim değişti.
Bayburt Güneşli Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde yapılan kongre Bağcılarda bulunan Dernek Merkezinde gerçekleşti.Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan Kongrede Yeni Başkan Orkun Altuntaş ve Yönetimi seçildi.
Başkan Seçilen Orkun Altuntaş Üyelerine teşekkür ederek Köyümüzü her türlü platformda en iyi şekilde temsil edeceğim.Sizlerin teveccühüne layık olmaya çalışacağım dedi.
Yeni yönetim şu isimlerden oluştu.
Başkan Orkun Altuntaş
Başkan yardımcısı Zekeriya Kumru
Sekreter Hacı Ömer Ayata
Muhasip Sefa Altuntaş
Muharrem Altuntaş
Onur sağır
Musa Akburak
Ömer Adıgüzel
Celil Akburak