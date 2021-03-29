GÜNEŞLİ KÖYÜ OLAĞAN KONGRESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bayburt Güneşli( Yanbaksı) Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde Yönetim değişti.

Bayburt Güneşli Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde yapılan kongre Bağcılarda bulunan Dernek Merkezinde gerçekleşti.Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan Kongrede Yeni Başkan Orkun Altuntaş ve Yönetimi seçildi.

Başkan Seçilen Orkun Altuntaş Üyelerine teşekkür ederek Köyümüzü her türlü platformda en iyi şekilde temsil edeceğim.Sizlerin teveccühüne layık olmaya çalışacağım dedi.

Yeni yönetim şu isimlerden oluştu.

Başkan Orkun Altuntaş

Başkan yardımcısı Zekeriya Kumru

Sekreter Hacı Ömer Ayata

Muhasip Sefa Altuntaş

Muharrem Altuntaş

Onur sağır

Musa Akburak

Ömer Adıgüzel

Celil Akburak