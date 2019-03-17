Gökçedere Kültür ve Dayanışma Derneği İstanbul Bahçelievler de Dernek Üyeleriyle Kahvaltı Programında bir araya geldiler.

Gökçedere Kültür ve Dayanışma Derneği Dernek Başkanı Bayram Şeker ve Yönetimi,Derneklerine sponsor olan İşadamlarına kahvaltı programı sonrasında plaket takdim ettiler.

Kahvaltı Programına Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş STK temsilcileri ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Programda Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu selamlama konuşması yaptı.Develioğlu konuşmasında kendisinin ve partisinin her daim Bayburtlular tarafından desteklendiğini belirterek Hemşerilerimize teşekkür etti.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş’ta selamlama konuşmasında Bayburtlu hemşerilerimizin her daim birlik ve beraberlikten yana olduklarını belirterek,Gökçedereli hemşerilerimize Derneklerimize sahip çıkmaları Bu büyük metropolde Kültürümüzü yaşatmamız buna bağlı dedi.

Program kahvaltının ardından sona erdi.