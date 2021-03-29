GÖKÇEDERE BELDESİ DERNEĞİ GENEL KURULUNU YAPTI

Bayburt Gökçedere (Pulur) Beldesi Kültür ve yardımlaşma Derneği 14.olağan Genel kurulunu yaptı.Yönetimle devam kararı alındı.
Bayburt Gökçedere (Pulur) Beldesi Kültür ve yardımlaşma Derneği 14.olağan Genel kurulunda Bayram Şeker ve Yönetimiyle devam kararı alındı.
Genel Kurulda ,Bahçelievler ,Şirinevlerde bulunan Dernek Merkezinin inşaatı bitmediğinden kongre komşu dernekte yapıldı.
Dernek Merkezlerinin bu yaz bitirileceğini belirten Başkan Bayram Şeker ,Başkanlık görevini tekrardan bize tevdi eden üyelerime teşekkür ediyorum dedi.
Başkan Bayram ŞEKER
Başkan yardımcısı Berhan Ayğün
Muhasip Ali şeker
Sekreter Yilmaz Akgün
Sedat Akkoyunlu
Ertaş Akdeniz
Ömer Naci Akkoyunlu