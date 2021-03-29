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GÖKÇEDERE BELDESİ DERNEĞİ GENEL KURULUNU YAPTI

Bayburt Gökçedere (Pulur) Beldesi Kültür ve yardımlaşma Derneği 14.olağan Genel kurulunu yaptı.Yönetimle devam kararı alındı.

GÖKÇEDERE BELDESİ DERNEĞİ GENEL KURULUNU YAPTI
29 Mart 2021 Pazartesi 10:46

Bayburt Gökçedere (Pulur)   Beldesi Kültür ve yardımlaşma Derneği 14.olağan Genel kurulunda Bayram Şeker ve Yönetimiyle devam kararı alındı.

Genel Kurulda ,Bahçelievler ,Şirinevlerde bulunan Dernek Merkezinin inşaatı bitmediğinden kongre komşu dernekte yapıldı.

Dernek Merkezlerinin bu yaz bitirileceğini belirten Başkan Bayram Şeker  ,Başkanlık görevini tekrardan bize tevdi eden üyelerime teşekkür ediyorum dedi.

Başkan Bayram ŞEKER 

Başkan yardımcısı Berhan Ayğün

Muhasip Ali şeker 

Sekreter Yilmaz Akgün

Sedat Akkoyunlu

Ertaş Akdeniz

Ömer  Naci Akkoyunlu

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