Genel Başkan Hicabi Durmuş,yeni Yönetimini tanıttı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği 1 Aralık'ta seçime gidiyor. Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,37.olağan genel kurul öncesi İstanbul Güngören Cevizli Bahçe sosyal tesislerinde,istişare ve tanıtım toplantısında Hemşerilerimizle bir araya geldi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetimi , Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin 37.olağan genel kurul öncesi,Delegelerle sabah kahvaltısında buluşarak yeni yönetimini hemşerilerimize tanıttı.

Genel kurul öncesi Yönetimini revize eden , Genel Başkan Hicabi Durmuş ,Yeni yönetimini Delegelere tanıttı ve Hemşerilerimizin görüş ve önerilerini dinledi.

Genel Başkan Hicabi Durmuş,yaklaşık yedi ay önce göreve geldiklerini belirterek,Slayt eşliğinde yapılan etkinlikleri hemşerilerimize anlattı.

Programa yoğun ilgi ve alakanın olduğu görüldü.Dernek genel kurullarının Derneğin bir vitrini olduğunu belirten Genel Başkan Hicabi Durmuş, bu yapılan görevlerin hizmet yarışı olduğunu ifade etti.

Yeni yönetimin tanıtılmasının ardından hatıra fotoğrafları çekildi ve toplantı sona erdi.