Genel Başkan Hicabi Durmuş Güven tazeledi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 37. Kongresini yaptı. Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 37.Olağan genel kurulunda,20 ocak 2019 tarihinde Kılıçaslanın istifası sonrası ,olağanüstü seçimde göreve seçilen Hicabi Durmuş ve yönetimi yeniden seçildi.

1947 Yılında kurulmuş olan Türkiye’nin ilk hemşeri Derneğinin 37.olağan kongresi İstanbul Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezinde yapıldı. Genel Kurul şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.Divan kurulması için öneriler verildi. Divan Başkanlığına Suat Müftüoğlu,Divan Üyeliklerine,Hayrettin Altuncu,Bayram Ağdağ,Dursun Ali Camadan,Yazmanlıklara,Yılmaz Tiryaki,Ahmet Akbalık seçildi. 362 Delegenin katıldığı genel kurulda, Başkanlık oylamasında ,Genel Başkan Hicabi Durmuş 201 oy,Aday Mustafa Sevim 161 oy aldılar. Yönetim oylamasında,Hicabi Durmuş Yönetimi 197 oy,Mustafa Sevim Yönetimi 146 oy aldı. İki adayla Gidilen seçimler neticesinde,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanlığına yeniden Hicabi Durmuş seçildi. Dilek ve Temenniler bölümünde yapılan konuşmalarda,Delege seçimi , kongre günlerinin tarihleri konusu, eleştirildi. Faaliyetlerin ve kesin hesap bilançolarını Dernek Genel Sekreteri Hakan Polattimur okudu. Faaliyet raporunun okunmasının ardından bazı delegeler söz alarak gündeme dair görüş öneri ve eleştiri getirdiler. 37. olağan kongreye,Ak Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak,CHP Güngören ilçe Başkanı Temel Akkoç,Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman,Marmara Bölgesi Bayburt Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül ,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği eski Genel Başkanları,İşadamı Şeref Yazağlu,İstanbul Bayburtspor Başkanı Bünyamin Yazoğlu,İlçelerdeki Bayburt Dernek Başkanları,Köy Dernek Başkanları,Delegeler ve Hemşerilerimizden yaklaşık bin kişilik katılımla 37. Olağan genel kurul yapıldı. Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,10 Aylık dönemde yaptıkları çalışmalara vurgu yaparken,Aday Mustafa Sevim,Projelerinden bahsetti. Genel kurul oyların sayılmasının ardından,yeni yönetimin verdiği yemeğe katıldılar.