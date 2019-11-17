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Genel Başkan adayı Mustafa Sevim Destek istedi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanlığına aday olan Avukat Mustafa Sevim ,Bahçelievler Öğretmenevinde düzenlenen sabah kahvaltısında,Bayburt Kültür ve yardım Derneğine aday olduklarını açıkladı ve seçime gireceği yönetiminin tanıtımını yaptı.

Genel Başkan adayı Mustafa Sevim Destek istedi.
17 Kasım 2019 Pazar 14:17

Kahvaltı programına İşadamı Şeref Yazoğlu ,Derneğin eski Genel Başkanları,Suat Miftüoğlu ve Hayrettin Altuncu,Marmara Bölgesi Bayburt Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül  ve Delegeler katıldı.

Genel Başkan adayı Mustafa Sevim Projelerini açıklayarak Bayburt’a ve Bayburtluya hizmet etmek için aday olduklarını belirterek Delegelerin kendilerini desteklemelerini istedi.

Tanıtım toplantısında, Dernek eski Genel Başkanı Suat Miftüoğlu , Dernek eski Genel Başkanı Hayrettin Altuncu ve Marmara Bölgesi Bayburt Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül  selamlama konuşması yaptılar.

Toplantının sonunda Av.Mustafa Sevim Yönetimini sahneye çağırarak tanıttı.

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