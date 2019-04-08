Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin organize ettiği Geleneksel bilgi yarışmasının 13.sü İstanbul Bahçelievler Nurettin topçu kültür merkezinde yapıldı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Gençlik kollarının düzenlediği ,Bu yıl 13. Sü düzenlenen bilgi yarışmasına Dernekler, İlköğretim 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıftan birer öğrenci ile katılım sağladılar. “Bilgiler Yarışıyor, Gençler Kaynaşıyor” adı altında düzenlenen 13. bilgi yarışmasının bu seneki sorularını Final Okulları hazırladı.

Yarışmanın başlamasından önce ,Şehitlerimize 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından slayt gösterisi yapıldı.

Programdan önce Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Gençlik kollarından sorumlu Başkan yardımcısı Mücahit Köse,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Gençlik kolları Başkanı Mehmet Temür birer konuşma yaptılar.

Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır katıldı ve hemşerilerimize teşekkür konuşması yaptı.Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş kendilerine bir plaket takdim ettiler.

Bahçelievler Meclis Üyesi Baki Aktaş’ta katılım sağlayan Köylere plaket takdim etti ve teşekkür konuşması yaptı.

Yarışmaya bu yıl 22 Dernek katıldı.Katılan Dernekler. Armutlu Derneği,Arpalı Derneği,Aş.Çımağıl Derneği,Aydıncık Derneği,Balca Derneği,Danişment Derneği,Değirmencik Derneği,Elmalı Derneği,Eymür Derneği,Gökçedere Derneği,Güneşli Derneği,Helva Derneği,İğdir Derneği,Karayaşmak Derneği,Kavacık Derneği,Masat Derneği,Ozansu Derneği,Pınarcık Derneği,Sancaktepe Derneği,Sarıhan Derneği,Yuk.Kırzı Derneği,Petekkaya Derneği katılım sağladı.

Bilgi yarışmasının sonucunda 1. Gelen Köy Armutlu ,2.gelen Köy Pınarcık,3.gelen köyse Kavacık oldu.

Dereceye giren Köylerimize çeşitli hediyeler verildi.

“Bilgiler yarıştı Çocuklarımız kaynaştı..”