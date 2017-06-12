Geleneksel “Bayburt Dernek İftarı” Bu Yıl Esenlerde verildi.

Bayburt Derneği her yıl olduğu gibi bu yılda iftarda hemşerilerimizi bir arya getirdi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği geleneksel iftar yemeğini bu Yıl Esenler belediyesiyle birlikte kadir Topbaş kültür merkezinde, Esenlerde verdi.Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan ve Yönetimi düzenlenen iftar yemeğinin geleneksel hale geldiğini her yıl yapılmaya devam edeceklerini belirttiler.

İftar yemeğine Bayburt Protokolü,İşadamları ve Dernek Başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.

İftar Yemeğine Bayburt Milletvekili ve Maliye Bakanı Naci Ağbal,Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu,Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş,Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal ,Ticaret odası Başkanı İbrahim Yumak ve stk temsilcileri ,Köy Dernek Başkanları,yönetimleri ve Esenlerden misafirlerin katılımıyla gerçekleşti.

İftar yemeğine yoğun katılım ve davetsiz misafirlerin çokluğundan dolayı bir çok misafir ve Dernek Başkanı yer bulamadı.

İftar yemeğindeki selamlama konuşmasında Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan iftara katılım gösteren Hemşerilerimize ve Özellikle Bayburt’tan Gelerek iftar yemeğine katılım gösteren protokole ve misafirlere teşekkür etti.

Esenler Belediye Başkanı konuşmasında biz bu salonlarda her gün bir şehrimizi iftar yemeğinde hemşerileriyle buluşturuyoruz dedi.Bizim bu sofraları kurmaktaki amacımız tanış olmaktır dedi.

Ticaret odası başkanı İbrahim yumakta bir selamlama konuşması yaptı ve burada sizlerle birlikte olmaktan memnun oluyoruz dedi.Sılayı rahim yapma konusunda sizleri bir kez daha Bayburt’a davet ediyorum dedi.

Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal selamlama konuşmasında,Bayburt’u seçimlerde şampiyon yaptığınız için sizlerle gurur duyuyorum.Sizleri Divan üyesi olarak kongrede temsil etmekten onur duydum bu mutluluğu da sizlerle paylaşmak istiyorum dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş konuşmasında Gurbetteki Bayburtla,Sıladaki Bayburtu bir arada görmekten mutluluk duyuyorum.Bizleri bir araya getiren Esenler Belediye Başkanı ve Bayburt Dernek Başkanı ve Yönetimine teşekkür ediyorum.

Değerli Hemşerilerim Bayburt özlediğimiz yere doğru,gönlümüzdeki yere doğru,Sayın Maliye Bakanımızın öncülüğünde Bayburt’ta her şey yenileniyor.Bayburtlu hizmetlerin en iyisine latık bizde bu yolda çalışıyoruz.Sayın Cumhurbaşkanımıza ,Başbakanımıza Bayburt adına şükranlarımı sunuyorum dedi.

Bayburt Milletvekili Kavcıoğlu selamlama konuşmasında Öncelikle bizi bir araya getirdiği için öncelikle Esenler Belediye Başkanına ve Bayburt Derneği Başkanına teşekkür ediyorum dedi.Bu dönem vatandaşımızın ramazanlarını en iyi şekilde birlik ve beraberlik içinde geçirdiği dönemdi.Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum.Bayburt’u bu dönem özlediğimiz yere getireceğiz dedi.

Maliye Bakanı ve Bayburt Milletvekili Naci Ağbal konuşmasında Bizleri bir araya getiren Esenler Belediye Başkanına ve Bayburt Kültür ve yardım Derneği Başkanına ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum dedi.

Geçen sene ramazan ayında gerek ülkemizde gerek dünyada bizi üzen endişelendiren olaylar gerçekleşti.Başta 15 Temmuz alçak FTÖ darbe girişimi olmak üzere milletimizin başına bela edilmek istenen bütün musibetlerden Rabbimin inayeti,Milletimizin ferasetiyle kurtulduk.Türkiye ekonomisini test etmek isteyenler çıkıyor fakat her seferinde görüyorlar ki Türkiye ekonomisi dimdik ayakta.

Bayburt – Gümüşhane ortak hava alanının kararını çıkarttık hayırlı olsun dedi.Şimdi süratle proşe ve ihale hazırlıkları çalışmaları başladı ,bizler her daim takipçisi olacağız. İki yüz yataklı Devlet hastanesinin ihalesini gerçekleştireceğiz.Yol ve tüneller devam ediyor,Köylerimizin altyapı ve içme suyuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Bayburt la ilgili en büyük hayalim yeşil Bayburt,Tuzcuzade mahallesinde pazaryeri yapmak yerine park yapmaya karar verdik.Yaşanabilir bir Bayburt istiyoruz.Bayburt’la ilgili en büyük hayalimiz Çoruh un iki yakasını kaplayan binalar yıkılarak burayı açacağız dedi.