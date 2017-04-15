Geleneksel Bayburt Akşamları Ağören Derneğindeydi.

Geleneksel Hale Gelen Bayburt Akşamları eğlence programı ,Şubelerden sonra Köy Derneklerinde yapılmaya başlandı.

Bu Haftaki Bayburt akşamları Programı Bayburt Ağören köyü derneğinde yapıldı.Dernekteki programda Muhsin Bayburtlu ve Devran Türküleriyle Hemşerilerimize güzel bir akşam yaşattılar.Bayburt Barlarının da oynandığı geceye Bahçelievler Belediye Başkanı ve Bahçelievler İlçe Başkanı da Katıldı.

Bahçelievler Belediye Başklanı Osman Develioğlu ve Ak Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Zülküf Türkoğlu Referandum öncesi Hemşerilerimizi bilgilendirdiler.

Bayburtlu Hemşerimiz araştırmacı Yazar Naci Memiş derneğe katılım sağlayan hemşerilerimize bu programların önemine binaen bir konuşma yaptı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler Şube Başkanı Remzi Dursunkaya programların önümüzde kış gecelerinde devam edeceğini belirterek hemşerilerimizin bir araya gelmesi için bu programların önemli olduğunu belirtti. Hemşerilerimizin bu programlara ilgisine teşekkür etti.

Yemekli programın ardından sohbetler edildi ,çaylar içildi.Bayburt yöresel oyunları oynandı.