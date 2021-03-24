Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hazırlanan " GELECEĞİN BARIŞ ELÇİLERİ, TÜRKİYE'NİN MİSAFİRLERİ " projesi tanıtıldı.

Bayburt’ta düzenlenen proje tanıtım toplantısına, İHH Bayburt il Başkanı İlhami Polat, Bayburt Yardımlaşan Gençlik Gelişen Çocuklar Dernek Başkanı Samet Ergün, Bayburt Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve Bayburt Üniversitesi’nde öğrenim gören misafir öğrenciler katıldı.

Bayburt Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Veysel Akbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı eğitim anlamında proje ve farklı çalışmalara imza attığını belirten Akbaş, bu projelerin desteklenmesinin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Öğrencilerin toplum ile ilişkilerini güçlendirmelerini istediklerini belirten Akbaş, "Proje kapsamında kitap okuma ve sinema etkinliği, Bayburt Üniversitesi’nde öğrenim gören misafir öğrencilere girişimcilik ve proje yazma seminer eğitimi, gezi ve piknik etkinliği, ağaç dikimi yapılarak gençlerimize çeşitli ikramlar verilecek ve öğrencilerin fiziksel ve sosyal aktivitelere katılımlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.