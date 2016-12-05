Gaziosmanpaşa Derneğinde Bayburt Protokolü Hemşerilerimizle bir araya geldi

Bayburt Protokolü Bayburtlu Hemşerilerimizle buluşma programlarında bu haftada Kağıthane,Bahçelievler Dernek buluşmalarının ardından Gaziosmanpaşa Bayburt Derneğinde hemşerilerimizle bir araya geldiler.

Gaziosmanpaşa Derneğinde Bayburt Protokolü Hemşerilerimizle bir araya geldi
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Gaziosmanpaşa Bayburt Dernek Başkanı Mehmet Akşit selamlama konuşması yaptı. Bayburt Ticaret ve Sanayi odası Başkanı İbrahim Yumak ,Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Bayburt Milletveki Şahap Kavcıoğlu Hemşerilerimize Bayburt Nüfusunun arttırılması çalışmaları hakkında bilgi verdiler.
TSO Başkanı İbrahim Yumak işin Ekonomik boyutunu anlattı.Bayburt Belediye Başkanı METE Memiş ise Belediye olarak yaptıkları çalışmalın hangi noktada olduğunu anlattı.
Bayburt Milletvekili Doç.Dr Şahap Kavcıoğlu 2014 yılında yapılan çalışmaların sonuç verdiğini,somut olarak Bayburt Derneklerinin tamamını gezdiklerini belirterek,bu çalışmanın Bayburt için yapılan çalışmaların istediğimiz noktaya gelmesinin Nüfus artışıyla olacağını belirtti ve her Bayburtlunun üzerine düşen vazifeyi yapmalarını istedi.
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