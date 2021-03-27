EYÜPSULTAN DERNEĞİ KONGRESİNİ YAPTI

Eyüpsultan Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği olağan kongresini bu gün saat 11,de Eyüpsultan’da gerçekleştirdi.
Kongre Şehitlerimize Saygı duruşu ve dualarla başladı.Kongreye Eski Samsun Valisi Osman Kaymak,Bayburt Kültür ve yardım derneği genel başkanı Hicabi durmuş,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Zeynep Nergis ve Dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.
Tek adayla gidilen seçimde,Volkan Tayfur’un yönetimi seçildi.
Sultan Center’de Eyüp sultan Derneğinin mekan durumu hakkında görüşmeler yapıldı.Sultan Center’de bulunan Dernek Merkezinin bina güçlendirilmesinin ardından tekrar açılacağı belirtildi.
Dernek Yönetimi şu isimlerden oluştu.
Başkan: Volkan Tayfur
Süleyman Karabulut
Burak Afşar
İslam Korkmaz
Enes Karanfil
Selim Yılmaz
Adem Afşar
Resul Yılmaz
Filiz Kör
Saibe Kara
Zülkarni Okumuş
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Remzi Tükenmez
Seyfullah Afşar
Fikret Kaskorok
Emrah Kaya
Orhan Uğurlu
Abdurrahman Yılmaz
Serkan Okumuş
Aydın Çubukçu
Özgür Kaplan
Satılmış Solgun
Hicabi Oktar