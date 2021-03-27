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EYÜPSULTAN DERNEĞİ KONGRESİNİ YAPTI

Eyüpsultan Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği olağan kongresini bu gün saat 11,de Eyüpsultan’da gerçekleştirdi.

EYÜPSULTAN DERNEĞİ KONGRESİNİ YAPTI
27 Mart 2021 Cumartesi 15:44

          Kongre Şehitlerimize Saygı duruşu ve dualarla başladı.Kongreye Eski Samsun Valisi Osman Kaymak,Bayburt Kültür ve yardım derneği genel başkanı Hicabi durmuş,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Zeynep Nergis  ve Dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Tek adayla gidilen seçimde,Volkan Tayfur’un yönetimi seçildi.

Sultan Center’de Eyüp sultan Derneğinin mekan durumu hakkında görüşmeler yapıldı.Sultan Center’de bulunan Dernek Merkezinin bina güçlendirilmesinin ardından tekrar açılacağı belirtildi.

Dernek Yönetimi şu isimlerden oluştu.

Başkan: Volkan Tayfur

Süleyman Karabulut

Burak Afşar

İslam Korkmaz

Enes Karanfil

Selim Yılmaz

Adem Afşar

Resul Yılmaz

Filiz Kör

Saibe Kara

Zülkarni Okumuş

----------------

Remzi Tükenmez

Seyfullah Afşar

Fikret Kaskorok

Emrah Kaya

Orhan Uğurlu

Abdurrahman Yılmaz

Serkan Okumuş

Aydın Çubukçu

Özgür Kaplan

Satılmış Solgun

Hicabi Oktar

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