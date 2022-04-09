AK Parti Bayburt İl Gençlik Kollarından Sahurun İlk Günü Çalışanlara Bayburt Ketesinden Oluşan Sahur Paketi ikram ettiler.
AK Parti Bayburt İl Gençlik Kollarından Sahurun İlk Günü Çalışanlara Bayburt Ketesinden Oluşan Sahur Paketi ikram ettiler.
0
Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Orman Haftası nedeni ile düzenlenen doğa, orman ve ağaç sevgisi konulu resim, şiir yarışmasında derece alan öğrencilere düzenlenen tören ile ödülleri verildi.
Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Orman Haftası nedeni ile düzenlenen doğa, orman ve ağaç sevgisi konulu resim, şiir yarışmasında derece alan öğrencilere düzenlenen tören ile ödülleri verildi.
0
Okul sporları Bocce Yıldız Erkekler Grup müsabakalarında Adabaşı İmam Hatip Öğrencileri ,16 takım arasından ilk 4’e girdi.
Okul sporları Bocce Yıldız Erkekler Grup müsabakalarında Adabaşı İmam Hatip Öğrencileri ,16 takım arasından ilk 4’e girdi.
1
Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulan Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri'nin maddi açıdan zarar ettiği
Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulan Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri'nin maddi açıdan zarar ettiği
0
banner520

Eyüpsultan Bayburt Derneği Ramazan Standını açtı.

İstanbul Eyüp Belediyesinin Ramazan şenlik alanı Alibeyköy de kuruldu. Eyüp sultan Bayburt Derneği Standını açtı.

Eyüpsultan Bayburt Derneği Ramazan Standını açtı.
09 Nisan 2022 Cumartesi 14:54

BAYBURTGÜNDEM-  Alibeyköy Ramazan şenlik alanında açılan Stantta hemşerilerimiz bir araya geliyorlar.Eyüpsultan Bayburtlular Dernek Başkanı ve yönetimi gelen hemşerilerimizi stantta ağırlıyorlar.

Bayburt standına bu akşam  Vali Mülkiye Müfettişi Osman Kaymak ,Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen,Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken,Eyüpsultan eski Belediye Başkanı Ahmet Genç,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Eyüpsultan Dernek Başkanı Volkan Tayfur, Bayburt Kültür ve yardım Derneği kadın kolları Başkanı Zeynep Nergis,Hemşerilerimiz ziyaret ettiler.

Yöresel ürünlerinde satıldığı stantta ,Eyüpsultan Bayburt Derneği Yönetimi Hemşerilerimize ikramlarda bulunuyor.

İlgili Galeriler
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
İsmail Şimşek Kayak Kupası
İsmail Şimşek Kayak Kupası
Bayburt Üniversitesi Sporfest ile Coştu
Bayburt Üniversitesi Sporfest ile Coştu
“SUBADER” Başkanlığına Adem Yakut Seçildi
“SUBADER” Başkanlığına Adem Yakut Seçildi
0
Çayıryolu Derneği Kongresini Yaptı Fikret Bayındır Yeniden seçildi
Çayıryolu Derneği Kongresini Yaptı Fikret Bayındır Yeniden seçildi
0
DARICA VE PAMUKTAŞ DERNEĞİNDEN,BAYBURT PROGRAMI
DARICA VE PAMUKTAŞ DERNEĞİNDEN,BAYBURT PROGRAMI
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.