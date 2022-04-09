Eyüpsultan Bayburt Derneği Ramazan Standını açtı.

İstanbul Eyüp Belediyesinin Ramazan şenlik alanı Alibeyköy de kuruldu. Eyüp sultan Bayburt Derneği Standını açtı.
BAYBURTGÜNDEM- Alibeyköy Ramazan şenlik alanında açılan Stantta hemşerilerimiz bir araya geliyorlar.Eyüpsultan Bayburtlular Dernek Başkanı ve yönetimi gelen hemşerilerimizi stantta ağırlıyorlar.
Bayburt standına bu akşam Vali Mülkiye Müfettişi Osman Kaymak ,Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen,Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken,Eyüpsultan eski Belediye Başkanı Ahmet Genç,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Eyüpsultan Dernek Başkanı Volkan Tayfur, Bayburt Kültür ve yardım Derneği kadın kolları Başkanı Zeynep Nergis,Hemşerilerimiz ziyaret ettiler.
Yöresel ürünlerinde satıldığı stantta ,Eyüpsultan Bayburt Derneği Yönetimi Hemşerilerimize ikramlarda bulunuyor.
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