Eyüpsultan Bayburt Derneği İftarda Hemşerilerimizi bir araya getirdi.
Eyüpsultan Bayburt Derneği iftar yemeğini Eyüp Yunus gösteri merkezi alanındaki salonda verdi.
İftar Programında ilk olarak Samsun Valimiz Osman Kaymak’ın selamlama videosu nu ve Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ‘in Bayburt’u anlattığı video ,Eyüp sultan Bayburt Derneğinin faaliyetlerinin yer aldığı slayt gösterildi.
yemeğin ardından Başkan Sebahattin Solgun hoş geldiniz konuşması yaptı.Solgun konuşmasının ardından Eski Başkanlara birer plaket takdim etti ve minnettarlıklarını belirtti.
Dernek Yönetimini sahneye alarak fotoğraf çektiren Dernek yönetimi ve Başkan Sebahattin Solgun İftar programına katılım sağlayan tüm hemşerilerimize teşekkürlerini ifade etti.
(Eyüpsultan Bayburt Derneği Başkanı Sebahattin Solgun:
21.05.2018 Günü Derneğimiz İftar Yemeği Programımıza Davetimize İcabet Eden Kıymetli Misafirlerimiz ve Hemşehrilerimiz;
EyüpSultan Bayder Bayburt Kurucusu Samsun Valisi Osman Kaymak Selamlama Konuşması ve Destekleri Eyüpsultan Belediyesi İl Genel Meclis Üyesi Seckin Turan Başkan Yardımcısı Cemal Memiş,Yazı İşleri Müdürümüz Cevdet Yıldız Eyüpsultan Kızılay Şube Başkanı Abit Tüfekçi Telefonla Arayarak Destek VerenBayburt Kültür Yardım Derneği Önceki Dönem Genel Başkanı Abdurrahman Polattimur, Bayburt Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Demirer ,Bayburt Kültür Yardım Derneği Genel Sekreteri Erol Atasoy ,Bağcılar Bayburt'Kültür Yardım Derneği Şube Başkanı Hicabi Durmuş,Bağcılar Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Yetisen, Gümüşhane Dernekler federasyonu Başkanı Vahit Olgun, Eyüpsultan Gümüşhaneliler Dernek Başkanı CelalDemir ,Konursu Köyü Dernek Başkanı Savaş Mercimek ,Taşçılar Köyü Dernek Başkanı Ali Erkul ,Devetaşı Köyü Dernek Başkanı ErsoyCeylan, Eyüpsultan CHP ilçe SekreteriKenanKaplan ve Dursun Ali Camadan Ümraniye Bayburtlular Derneği Yönetimi Yakupabdal ,Dernek Başkanı, Coşkunlar kôyü Dernek Başkanı ,Şair Zihni Derneği Başkanı Osman Öztürk ,Sarıhan Köyü Derneği Başkan Vekili Adem Şimşek, Akşemsettin Mahallesi Muhtarı Hakan Demir, Sanatçılarımız Muhsin Bayburtlu, Devran, Bünyamin Oraç, Naim Coşkun, Bayburt Kadınları ilim kültür Derneği Başkanı Sincanli Filiz ,EyüpSultanBayder Kadın Kolları Başkanı Selma Kaplan , Hacıoğlu Köyü Derneği Yönetim Kurulu,Nişancı Mustafa Paşa Cami İmamı Emin Şahin Kurucu, Başkanımız Ercan Tayfur ,Akşemsettin Mahallesi Kurucu Muhtarı Avni Demir, Ak Parti Göktürk Beldesi Kurucusu Serdar Bölükbaşı, Esenler Bayder ,Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Emirali ,Oruçbeyli Köyü Dernek Başkanı Şeref Yıldırım, Coşkunlar Kôyü Dernek Başkanı Aziz Coşkun ,Yakup Abdal Köyü Dernek Başkanı Zekai Saraç, Unutupadığını Kimler Var İse Hepsinin Ayaklarına Sağlık Yönetim Kurulu Adına Şükranlarımı Sunarım.)
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