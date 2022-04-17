Eyüp Derneğinden iftar programı

Eyüpsultan Bayburt Kültür ve yardımlaşma derneği Eyüpsultan Belediyesi işbirliğiyle iftar programı düzenlendi.

BAYBURTGÜNDEM - Eyüpsultan Belediyesi İstanbul Alibeyköy meydanında Ramazan şenlik alanında İl Derneklerine tahsis ettiği Dernek stant alanında Eyüpsultan Bayburt Derneğinde standını açtı. Bu gün Eyüpsultan Bayburt Derneğinin İftar programında hemşerilerimiz bir araya gelerek iftarlarını açtılar.

İftar programına Mülkiye Başmüfettişi Osman Kaymak,Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel başkanı Hıcabi Durmuş,burokratlar ve hemşerilerimiz katıldı.

Programda Osman Kaymak ve Hicabi Durmuş selamlama konuşması yaptılar.Eyüp Derneğine hizmetlerinden Dolayı Zeynep Nargile plaket takdim edildi.

İftar programı sonrası Dernek standında Bayburtta var olan Ramazanın 15 i geleneği Eyüpsultanda yaşatıldı.

Sihirbaz gösterisi ve hediyeler dağıtıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın standı ziyaret etti ve çocuklara hediyeler dağıtıldı.Bayburt Folklor ekibinin gösterileri yapıldı.Ikramda bulunuldu.