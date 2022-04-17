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Eyüp Derneğinden iftar programı

Eyüpsultan Bayburt Kültür ve yardımlaşma derneği Eyüpsultan Belediyesi işbirliğiyle iftar programı düzenlendi.

Eyüp Derneğinden iftar programı
17 Nisan 2022 Pazar 03:54

BAYBURTGÜNDEM - Eyüpsultan Belediyesi İstanbul Alibeyköy meydanında Ramazan şenlik alanında İl Derneklerine tahsis ettiği Dernek stant alanında Eyüpsultan Bayburt Derneğinde standını açtı. Bu gün Eyüpsultan  Bayburt Derneğinin İftar programında hemşerilerimiz bir araya gelerek iftarlarını açtılar.
İftar programına Mülkiye Başmüfettişi Osman Kaymak,Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel başkanı Hıcabi Durmuş,burokratlar ve hemşerilerimiz katıldı.
Programda Osman Kaymak ve Hicabi Durmuş selamlama konuşması yaptılar.Eyüp Derneğine hizmetlerinden Dolayı Zeynep Nargile plaket takdim edildi.
İftar programı sonrası Dernek standında Bayburtta var olan  Ramazanın 15 i geleneği Eyüpsultanda yaşatıldı.
Sihirbaz gösterisi ve hediyeler dağıtıldı.
AK Parti İstanbul Milletvekili  Emine Sare Aydın standı ziyaret etti ve çocuklara hediyeler dağıtıldı.Bayburt Folklor ekibinin gösterileri yapıldı.Ikramda bulunuldu.

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