Eyüp Bayburt Derneği İftarda hemşerilerimizi bir araya getirdi.

Eyüp Sultan Bayburt Derneği her yıl olduğu gibi bu yılda iftar geleneğini sürdürdü.

Eyüp sultan Bayburt Derneği Ramazanın 14.gününde iftar programıyla hemşerilerimizi bir araya getirdi.Eyüp Belediyesi Yunus gösteri merkezindeki, ramazan etkinlik alanında kapalı alanda verilen iftar yemeğine çok sayıda hemşerimiz katıldı. İftar Programına Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan ,Köy Dernek Başkanlarımız ve Hemşerilerimiz katıldı.Bayanların çok sayıda olması dikkat çekti.Eyüpsultan Bayburt Derneği Başkanı Tevfik Nergis İftar programlarını düzenlemeye devam edeceğiz dedi. İftar Yemeği öncesi kuran tilaveti ve ardından sahneye Bayburtlu sanatçı Naim Coşkun ve Devran sahne aldılar.Bayburt Türküleriyle hemşerilerimize güzel bir akşam yaşatan sanatçılarımızın ardından halay çekildi ve program sona erdi.