Erdemir ‘den Körfez Bayburt Derneğine Ziyaret.

Körfez’de önemli bir nüfusa sahip bulunan Bayburt’luların Körfez Fatih Mahallesindeki dernek binasını ziyaret eden TBMM Başkanı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alim Erdemir hemşehrileriyle hasret giderdi.
Dernek binasını ziyarette kendisini karşılayan Dernek Başkanı Savaş Kaya ve yönetim kurulu ile çalışmaları hakkında bilgi alan Erdemir, Bayburt Derneğinin önemli faaliyetler icra ettiğini,özellikle Bayburt kültürünün yeni nesle intikalinde yaptıkları etkinliklerle önemli katkılar sağladığını belirterek dernek binasının yapımında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum dedi.
Derneklerini ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Savaş Kaya değerli Müdürümüz Alim Erdemir gerek Körfez ve Kocaeli Belediyesindeki çalışmaları sırasında milletvekili adaylığı döneminde derneklerimizle yakından ilgilenerek desteklerde bulunmuştur.Kendisine ziyaretleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz dedi.
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