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Erdemir ‘den Körfez Bayburt Derneğine Ziyaret.
Erdemir ‘den Körfez Bayburt Derneğine Ziyaret.
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Çiftetaş Köyü Derneği Tolga Çavuşla devam dedi.
Çiftetaş Köyü Derneği Tolga Çavuşla devam dedi.
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Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
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BAŞKAN MEMİŞ PERSONELİYLE KAHVALTI YAPTI
BAŞKAN MEMİŞ PERSONELİYLE KAHVALTI YAPTI
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Erdemir ‘den Körfez Bayburt Derneğine Ziyaret.

Körfez’de önemli bir nüfusa sahip bulunan Bayburt’luların Körfez Fatih Mahallesindeki dernek binasını ziyaret eden TBMM Başkanı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alim Erdemir hemşehrileriyle hasret giderdi.

Erdemir ‘den Körfez Bayburt Derneğine Ziyaret.
05 Şubat 2018 Pazartesi 15:41
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Dernek binasını ziyarette kendisini karşılayan Dernek Başkanı Savaş Kaya ve yönetim kurulu ile çalışmaları hakkında bilgi alan Erdemir, Bayburt Derneğinin önemli faaliyetler icra ettiğini,özellikle Bayburt kültürünün yeni nesle intikalinde yaptıkları etkinliklerle önemli katkılar sağladığını belirterek dernek binasının yapımında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum dedi.

Derneklerini ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Savaş Kaya değerli Müdürümüz Alim Erdemir gerek Körfez ve Kocaeli Belediyesindeki çalışmaları sırasında milletvekili adaylığı döneminde derneklerimizle yakından ilgilenerek desteklerde bulunmuştur.Kendisine ziyaretleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz dedi.

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Etiketler; #Alim #Erdemir
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