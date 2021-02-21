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EKRANLARDA’DA OLSA 21 ŞUBATI KUTLADIK

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği,her yıl salonlarda düzenlediği ,21 şubat Bayburt’un kurtuluşunu bu yıl Televizyon ekranlarından kutladılar.

EKRANLARDA’DA OLSA 21 ŞUBATI KUTLADIK
21 Şubat 2021 Pazar 14:27

           Bayburt Kültür ve yardım Derneği,Pandemi kısıtlamalarından dolayı 21 Şubat kutlama ve şehitlerimizi anma programını bul Mavi Karadeniz ekranından kutladılar.

           Mavi Karadeniz tv’de Sunuculuğunu Sehlan Burak’ın yaptığı program’a Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Bayburt İl Kültür Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu,Doğal Koruma ve Milli Parklar Müdürü Alparslan Katırcı konuşmacı olarak katıldılar.

            Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,21 Şubat Bayburt’un Kurtluşuna yönelik mesajının ardından,Derneğin çalışmalarını ve yardımlarını anlattı.

           İl Kültür Müdürü Kurtoğlu, Bayburt’un Tarihsel ve Kültürel sürecini, Alparslan Katırcıda Kop savaşını ve o günlerde yaşanan olayları anlattılar.

            Bayburtlu Snatçılarımız,Sehlan,Devran,Sezai,Turan Ali ve Naim Coşkun Bayburt Türküleriyle güzel bir programa imza attılar.

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