Derneklerimiz Gece için toplandı,Davetiyeler dağıtıldı..

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ve Bayburt Eğitim Kültür Hizmet Vakfı ,Bayburt’un kurtuluşunun 102.yılı kutlama programı gecesi için davetiyeleri Derneklerimize dağıttı.

Dernek genel merkezi Fındık zade’de yapılan programda katılan Derneklerimizle gecenin içeriği hakkında istişare yapıldı.

Geceyle alakalı Görüşlerini belirten Marmara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül,Anadolu Yakası Bayburtlular Dernek Başkanı Adem Doğan,Ümraniye Bayburtlular Dernek Başkanı Sadettin Sağlam,Sancaktepe Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Enver Osmanoğlu,Şairzihni Bayburt Dernek Başkanı Osman Öztürk,Ataşehir Bayburtlular Dernek Başkanı Ali Uğurlu,Taşçılar Köyü Dernek Başkanı Ali Erkul,Masat Köyü Dernek Başkanı Süleyman Şahin ve Bayburt Kültür ve yardım Derneği kadın kolları başkanı Zeynep Nergis ,gecenin içeriğiyle alakalı fikirlerini beyan ettiler.

Geceyle alakalı tüm Derneklerimizin birlikte hareket etmesi ve kutlamanın yapılacağı gün diğer derneklerin program yapmaması konusunda görüşler belirtildi.