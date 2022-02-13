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Derneklerimiz 21 Şubat Kutlama Programı için İstişare yaptı

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ve Bayburt Eğitim Kültür Hizmet Vakfı ,Bayburt’un kurtuluşunun 104.yılı kutlama programı gecesi için davetiyeleri Derneklerimize dağıttı.

Derneklerimiz 21 Şubat Kutlama Programı için İstişare yaptı
13 Şubat 2022 Pazar 14:05

BAYBURTGÜNDEM- İstanbul Bahçelievler,Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezinde programa katılan Derneklerimizle gecenin içeriği hakkında  istişare yapıldı.

 Programa Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Şube Başkanları,Kadın Kolları ve Köy Dernek Başkanları katılım sağladı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş program öncesi her yıl 21 Şubatta düzenlediğimiz Mevlit programını geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 21 Şubat Pazartesi günü öğlen Namazını müteakip Ayasofya Camii Kebir de dualarla Şehitlerimizi anacağız.Tüm hemşerilerimizi 21 Şubat Pazartesi günü Ayasofya Camii Kebirinde bekliyorum dedi.

Başkan Durmuş 26 Şubatta yapılacak programla alakalı bilgi verdi.

Kahvaltı programının hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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