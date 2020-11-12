DERNEK KADIN KOLLARINDAN ÖRGÜ KAMPANYASI

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Kadın kolları "Kış üşütüyor biz ısıtıyoruz" adlı örgü kampanyası başlattılar.

BAYBURTGÜNDEM - Bayburt Kültür ve yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı yaptıkları kampanyayla ilgili açıklama yaptı.Başkan Nergisin açıklaması şöyle:

“ Kaç Kış geçirdiler savaşın kucağında... Başlarını sokacak bir evi olmayan, kamplarda çadırlarda yaşam mücadelesi verenler için KIŞ çok zordur.

Bayburt 'un koca yürekli, eli marifetli hanımlarıyla "Kış üşütüyor biz ısıtıyoruz" diyoruz...

Ve bir Kampanya başlatıyoruz...

Bu kapsamda çadır kamplarda yaşamak zorunda olan kardeşlerimiz ve çocuklara atkı, bere, hırka,çorap, patik ve kazak yardımında bulunmak üzere siz gönüllülerimizi bekliyoruz...

Çocuklar için çeşitli hediyelerimizin de bulunduğu kolilerimizi ulaştırmak üzere İHH İstanbul Kadın Kolları ve sizler ile bu kampanyamızda buluşup çocukların yüreğine ve bedenine dokunmak istiyoruz....

Haydi hanımlar "Kış üşütüyor biz ısıtıyoruz" .....

Son teslimat 31 Aralık 2020....

BAYBURT Kültür ve Yardım Derneği Kadın Kolları Yönetim Kurulu adına

Başkan

Zeynep NERGİS