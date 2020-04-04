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Dernek Genel Kurulları ertelendi..

Corona virüs önlemleri kapsamında ,Dernek Genel kurulları ve Dernekler masasına verilecek olan Beyannameler 1 Ağustos tarihine kadar ertelendi.

Dernek Genel Kurulları ertelendi..
04 Nisan 2020 Cumartesi 17:13

                  İçişleri Bakanlığı’ndan dernek yöneticilerine bugün atılan mesajda; derneklerin idareye vermesi gereken beyanname ve bildirim sürelerinin 1 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan atılan mesaj şöyle;

Dernek yöneticilerimizin dikkatine! Corona virus ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında dernek genel kurul ve diğer toplantıları geçici olarak ertelenmişti. Yine derneklerce idareye verilmesi zorunlu beyanname ve bildirimlerin süreleri 1 Ağustos 2020 tarihine kadar geçici olarak ertelenmiştir. Bilgilerinize sunulur. Evinizde, Sağlıklı Kalın.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinden Yapılan açıklama:

             Dernek yöneticilerimizin dikkatine! Korona virus ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında dernek genel kurul ve diğer toplantıları geçici olarak ertelenmiştir. Yine derneklerce idareye verilmesi zorunlu beyanname ve bildirimlerin süreleri 1 Ağustos 2020 tarihine kadar geçici olarak ertelenmiştir. Bilgilerinize sunulur. Evinizde, Sağlıklı Kalın.

Etiketler; #DERNEK
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