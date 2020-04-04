Dernek Genel Kurulları ertelendi..

Corona virüs önlemleri kapsamında ,Dernek Genel kurulları ve Dernekler masasına verilecek olan Beyannameler 1 Ağustos tarihine kadar ertelendi.

İçişleri Bakanlığı’ndan dernek yöneticilerine bugün atılan mesajda; derneklerin idareye vermesi gereken beyanname ve bildirim sürelerinin 1 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan atılan mesaj şöyle;

Dernek yöneticilerimizin dikkatine! Corona virus ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında dernek genel kurul ve diğer toplantıları geçici olarak ertelenmişti. Yine derneklerce idareye verilmesi zorunlu beyanname ve bildirimlerin süreleri 1 Ağustos 2020 tarihine kadar geçici olarak ertelenmiştir. Bilgilerinize sunulur. Evinizde, Sağlıklı Kalın.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinden Yapılan açıklama:

Dernek yöneticilerimizin dikkatine! Korona virus ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında dernek genel kurul ve diğer toplantıları geçici olarak ertelenmiştir. Yine derneklerce idareye verilmesi zorunlu beyanname ve bildirimlerin süreleri 1 Ağustos 2020 tarihine kadar geçici olarak ertelenmiştir. Bilgilerinize sunulur. Evinizde, Sağlıklı Kalın.