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Demirözü Derneklerbirliği olağan kongresini yaptı..

İki adayla gidilen seçimde,Yeni Başkan Şerif Acun Oldu..

Demirözü Derneklerbirliği olağan kongresini yaptı..
20 Kasım 2017 Pazartesi 10:56
Demirözü Dernekler birliği Genel kurulu
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İstiklal marşı ve Şehitlere saygı duruşunun ardından Seçimlere geçildi.Divan başkanlığına Fahri Aydın divan üyeleri Hasan Timur Şeref Bayram seçildi. iki adaylı geçen seçimde adaylar Şerif Acun ve Özgen Aktan’dı.

Adaylar  birer selamlama konuşması yaparak destek istediler.Beş yıldır görevini sürdüren Başkan Selami Hacıarifoğluda Üyelere seslendi ve hizmet yarışının yeni arkadaşlarla devam edileciğini belirtti.

Yönetim:Başkan Şerif Acun, Ercan Saymaz, Binali Dağdeviren, Sadrettin Korkmaz, Zekai Memiş, Bayram Şeker, Cemil Timur, Sinan Peker, Yavuz Yıldırım

,Tolga Çavuş ,Mustafa kurtçul ,Türker Cor Denetleme: , Şener Çakır ,Yüksel Topçu ,Ersoy Ceylan ,Temel Akkuzu,Nusret Aktan,Selahattin Kahraman seçildi.

Etiketler; #Demirözü Derneklerbirliği
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