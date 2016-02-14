Demirözü Dernekler Birliğinden Birlik Gecesi

Bayburt Demirözü Dernekler Birliği Birlik Gecesinde Hemşerilerimizi Gaziosmanpaşa’da bir araya getirdi.

Demirözü Dernekler Birliğinden Birlik Gecesi
Demirözü Dernekler Birliği Gecesi
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Bayburt Demirözü Dernekler birliğinin her yıl düzenlediği Birlik Gecesi Bu yılda Gaziosmanpaşa Gopark  Tesislerinde  gerçekleşti.
Sunuculuğunu Bayram Aygün’ün yaptığı Birlik Gecesinde Demirözü Dernekler Birliği Başkanı Selami Hacıarifoğlu bir selamlama konuşması yaptı ve Yönetim kurulunu sahneye alarak takdim etti.

Gecede Bayburt eğitim Kültür ve Hizmet vakfı Başkanı Lokman saraç ve Vakıf Kurucu Başkanı Kurban Yazoğlu Hemşerilerimize birer selamlama konuşması yaptılar.
Birlik Gecesi  Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Lokman Saraç ve Yönetimi, Dernek Başkanları, İşadamları ve Hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.
Gecede Hemşerilerimize yemek ikramı yapılmasının ardından Tiyatro sanatçısı Murat Akkuşun gösterisi ve  Göknur Karadağ’ın Türküleriyle devam etti.

 
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