Demirözü Dernekler Birliğinden Birlik Gecesi

Bayburt Demirözü Dernekler Birliği Birlik Gecesinde Hemşerilerimizi Gaziosmanpaşa’da bir araya getirdi.

Bayburt Demirözü Dernekler birliğinin her yıl düzenlediği Birlik Gecesi Bu yılda Gaziosmanpaşa Gopark Tesislerinde gerçekleşti.

Sunuculuğunu Bayram Aygün’ün yaptığı Birlik Gecesinde Demirözü Dernekler Birliği Başkanı Selami Hacıarifoğlu bir selamlama konuşması yaptı ve Yönetim kurulunu sahneye alarak takdim etti.



Gecede Bayburt eğitim Kültür ve Hizmet vakfı Başkanı Lokman saraç ve Vakıf Kurucu Başkanı Kurban Yazoğlu Hemşerilerimize birer selamlama konuşması yaptılar.

Birlik Gecesi Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Lokman Saraç ve Yönetimi, Dernek Başkanları, İşadamları ve Hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Gecede Hemşerilerimize yemek ikramı yapılmasının ardından Tiyatro sanatçısı Murat Akkuşun gösterisi ve Göknur Karadağ’ın Türküleriyle devam etti.



