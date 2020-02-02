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Çorlu Şubesi, Bayburt Akşamlarında Hemşerilerimizi buluşturdu..

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Çorlu şubesi Bayburt akşamları programında hemşerilerimizi bir araya getirdi.

Çorlu Şubesi, Bayburt Akşamlarında Hemşerilerimizi buluşturdu..
02 Şubat 2020 Pazar 14:12

Program Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

               Açılış Konuşmasını Bayburt Kültür ve yardım Derneği Çorlu şube başkanı Fevzi Akbulut yaptı.Akbulut konuşmasına Bayrağımıza yapılan saygısızlığı protesto ederek başladı.Katılımcılara teşekkür etti.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş konuşmasında Derneğimizin tarihine ve geleceğemiz için kültürümüzü yaşatmaya mecburuz dedi.Gelecek nesillere Bayburt Kültürünü tanıtmak  Derneğimizin en önemli görevidir dedi.Programa katılan hemeşerilerimize teşekkürlerini ifade etti.

              Programa Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkan Hicabi Durmuş  ve yönetimi,Bayburt Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu,Köy Dernek Başkanlarımız ve Hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

              Programda yemek ikramı yapıldı.Program Bayburtlu sanatçılarımız Sehlan Burak ve İklima Göngörün türküleriyle devam etti.

              Programda Bayburt türküleri eşliğinde halaylar çekildi.Hemşerilerimizin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

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