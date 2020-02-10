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Çayıryolu Derneğinde Hemşerilerimiz Kış akşamında buluştu.

Çayıryolu Derneği Geleneksel Kış Akşamları Programında Köylüleriyle buluştu.

Çayıryolu Derneğinde Hemşerilerimiz Kış akşamında buluştu.
10 Şubat 2020 Pazartesi 11:22

Bayburt Çayıryolu (Sünür) Derneği her  yıl düzenlediği Kış akşamları Programını İstanbul Çağlayan’da bulunan Derneklerinde gerçekleştirdi.

Çayıryolu Dernek Başkanı Fikret Bayındır ve yönetimi Hemşerilerimize Dernekte Hemşerilerimize Döner ve tatlı çorba ikramı yaptılar.

Programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin,Milliyetçi Hareket Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Barış Çatalbaş ve yönetimi,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı ve Yönetimi, Dernek Başkanlarımızdan katılım sağlayanlarla ,Çayıryolu Dernek üyeleri ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Programda Muhsin Bayburtlu ve Sehlan Burak hemşerilerimizi türküleriyle coşturdular.

Çayıryolu Dernek Başkanı Fikret Bayındır Derneğe katkı sunan eski Dernek Yöneticilerine ve Kağıthane Belediye Başkanı,Kağıthane İlçe Başkanına plaket takdimleri yaptılar.

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Çayıryolu Derneğinde Hemşerilerimiz Kış akşamında buluştu.
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