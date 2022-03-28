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Çayıryolu Derneği Kongresini Yaptı Fikret Bayındır Yeniden seçildi

Bayburt Çayıryolu Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği ertelenen seçimini gerçekleştirdi.

Çayıryolu Derneği Kongresini Yaptı Fikret Bayındır Yeniden seçildi
28 Mart 2022 Pazartesi 12:23

BAYBURTGÜNDEM- İstanbul Çağlayan’da bulunan Dernek Merkezinde gerçekleşen iki adayın yarıştığı seçimde,Fikret Bayındır tekrar seçildi.

Divan Başkanlığına Beyhan Akkoyun,Katip üyeliklerine Servet Okur,İhsan Coşkun seçildi.

Kongre İstiklal Marşı ve şehitlere saygı duruşunun ardından başladı.Daha önce yarım kalan kongrede Divan Başkanları ve katip üyelerin yerlerini almasıyla oy verme işlemine geçildi.

Seçimlerde toplam 277 oy kullanıldı.Kullanılan oyların sekizi geçersiz sayıldı.269 oyun,159’unu Adaylardan Fikret Bayındır ,100 oy ise Jale Battala gitti.

Fikret Bayındır,Çayıryolu Köyünün Dernek Başkanlığına yeniden seçildi.

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