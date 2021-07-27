Bu ayki Toplantılarını Bayburt’ta yaptılar.

Dernek Yönetimi Büyük Bayburt Otelde Sabah Kahvaltısında ,Bayburt Protokolüyle bir araya geldi.
BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ,Aylık toplantısını Bayburt'ta Bayburt Protokolüyle bir araya geldikten sonra otelde gerçekleştirdi.
Kahvaltı Programına Bayburt Valisi Cüneyt Epcim,AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat,MHP İl Başkanı Bekir Kasap,Bayburt Milletvekili Fetani Battal,Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci,Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Siyasi Partilerimizin İl Başkanları,İlçe Başkanları,Belde Başkanları,Kurum Müdürleri ,Köy Dernek Başkanları,Dernek Yönetimi,Dernek Kadın Kolları katıldı.
Dernek Başkanımız Hicabi Durmuş katılımlarından dolayı Protokole ve Dernek yöneticilerine teşekkür etti.
Büyük Bayburt Otelin terasında çekilen hatıra fotoğrafıyla program sona erdi.