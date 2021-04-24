BDM gurubu, bu ramazanda da ihtiyaçlı aileleri unutmadılar.

BDM Bayburt dostlar meclisi gurubu ,Bu ramazanda ihtiyaçlı aileleri unutmadılar.

Bayburtlu Dostlar Meclisi gurubu Marmara Bölgesi Bayburt Derneğiyle birlikte ,İhtiyaçlı Ailelere destek olmaya devam ettiler.

Bayburt dostluk Gurubu Ramazan Ayında bizde varız dedi.İstanbul Pendikte Kaynarca semtinde Hemşerilerimizin bir araya gelerek kurdukları, Bayburtlu Dostlar Meclisi Pandemi sürecinde geçen yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaçlı hemşerilerimize destek olmaya devam etti.

Bayburtlu Dostlar Meclisi Gönüllüler gurubu bir çok etkinliğe imza attığı gibi bu yılda topladıkları yardımları ihtiyaçlı Ailelere ulaştırmaya devam ettiler.

Gurubun Başkanı İsmail Gürbüzer ve arkadaşları: Bayburtlular olarak dostluk gurubu kurduk ve birkaç yıldır çeşitli programlarla Hemşerilerimizi bir araya getiriyoruz.Marmara Bölgesi Bayburt Derneğimizle birlikte hareket ederek ,bu birliktelikten doğan güçle de Ramazanda ve Pandemi sürecinde İhtiyaçlı Ailelerin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz dediler.