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BAYDER’den Kültür Kampı

(BAYDER) Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği tarafından yürütülen ‘Gençlik, Kimliğiyle Buluşuyor’ projesi kapsamında ‘Kültür Kampı’ etkinliği düzenlendi.

BAYDER’den Kültür Kampı
09 Ekim 2019 Çarşamba 11:45

Gençlerin, zamanlarını çeşitli sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmeleri, özgüvenlerini artırmaları ve  kendilerini ifade etmelerini amaçlayan kamp, şehir merkezine 8 km uzaklıkta Çoruh Nehri kenarında gerçekleştirildi.

Eğitici, eğlendirici, sportif ve kültürel etkinliklerin de  gerçekleştirildiği kültür kampına toplam 41 kişi katıldı.

Proje koordinatörü ve BAYDER Başkanı Fatih Dündar, kültür kampının, gençlerin zaman yönetimi kazanmaları, sosyal rol ve sorumluluk almaları, doğa bilinci ve çevre duyarlılığı kazanmaları bakımından oldukça verimli geçtiğini belirterek desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkür etti.

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