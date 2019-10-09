(BAYDER) Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği tarafından yürütülen ‘Gençlik, Kimliğiyle Buluşuyor’ projesi kapsamında ‘Kültür Kampı’ etkinliği düzenlendi.

Gençlerin, zamanlarını çeşitli sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmeleri, özgüvenlerini artırmaları ve kendilerini ifade etmelerini amaçlayan kamp, şehir merkezine 8 km uzaklıkta Çoruh Nehri kenarında gerçekleştirildi.

Eğitici, eğlendirici, sportif ve kültürel etkinliklerin de gerçekleştirildiği kültür kampına toplam 41 kişi katıldı.

Proje koordinatörü ve BAYDER Başkanı Fatih Dündar, kültür kampının, gençlerin zaman yönetimi kazanmaları, sosyal rol ve sorumluluk almaları, doğa bilinci ve çevre duyarlılığı kazanmaları bakımından oldukça verimli geçtiğini belirterek desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkür etti.