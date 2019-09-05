(BAYDER) Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kurucu başkan Fatih Dündar, tek aday olarak girdiği seçimde oy birliği ile yeniden başkan seçildi.

BAYDER Kültür Salonu’nda gerçekleşen kongrenin divan başkanlığında Veysel Gider, divan üyeliklerinde ise Hayriye Şengün ve Neslibir Topçuoğlu yer aldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede dernek faaliyet raporu ve taslak bütçesi okunarak oy birliği ile ibraz edildi. Tüzük değişikliği genel kurulda görüşüldü ve kabul edildi.

Seçimlerle devam eden kongreye tek aday olarak giren Fatih Dündar yeniden başkan seçildi.

Kongrenin ardından konuşan Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği yönetim kurulu başkanı Fatih Dündar, katılımları ve yeniden seçilmesi nedeniyle genel kurul üyelerine teşekkür etti. Kurulduğu günden bu yana Bayburt tarih ve kültürü için sivil toplum anlayışıyla çok önemli ve değerli işlere imza attıklarını ve yeni dönemde de başta tüm Bayburtlular olmak üzere BAYDER üyeleri ve gönüllülerinin destek ve katkıları ile bu çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Kongre sonrası oluşan yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Fatih Dündar

Hüseyin Akdoğan

H. Murat Okutmuş

Yıldıray Kurnaz

Hayriye Şengün

İsmail Öksüz

Şerife Demirtaş