Bayburt’un İl oluşunun 32.Yılı’ında Bayburt Dernek Başkanından açıklama..

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Bayburt’un Vilayet olmasının 32.yılı itibariyle açıklama yaptı.

BAYBURTGÜNDEM HABER- Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin 1947 yılında kurulmasının amaçlarının başında Bayburt’un Vilayet yapılması için Sivil toplum kuruluşu olarak girişimlerde bulunması amacıyla kurulduğunu belirtmek istiyorum.

Köklü tarihi bir geçmişe sahip ve bölgede tarihin belirli zamanlarında merkezi bir yer olan kadim kent Bayburt’un il olma mücadelesini Büyüklerimiz hep sürdürdü.

Nihayet 21.06.1989 tarihinde 3578 sayılı yasa ile il statüsüne kavuşturulan Bayburt, Türkiye’nin 69’uncu vilayeti oldu.

Bayburt Kültür ve yardım derneği ve siyasi partilerimizin baskılarıyla, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’dan gelmişti. Dönemin Başbakan’ı olan Özal ve Dönemin İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalanın , tam 62 yıl süren mücadeleye son vererek, Bayburt'un 21.06.1989 tarihinde 3578 sayılı yasa ile il statüsüne kavuşmasının mimarları olmuşlardı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği olarak Bayburt’un İl oluşunu İstanbul Holiday Otelde Murhum Cumhurbaşkanı Turgut Özalın Hanımı Semra Özal ve Eski Bakanlardan Oltan Sungurlu,Eski İçişleri Bakanımız Ülkü güney ve protokolün ve Hemşerilerimizin katılımıyla kutladık.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Topkadıda bulunan kabrini ziyaret ettik.

Bayburt’un İl oluşunun 30. Yılı kutlamaları İstanbul boğazında gemi gezisiyle kutladık.Programa İçişleri eski Bakanı Ülkü Güney, İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek,Bayburt Protokolü,Misafirler ve Hemşerilerimizin katılımıyla görkemli bir kutlama yaptık.

Bayburt’un İl oluş Mücadelesinde emeği geçen Tüm Hemşerilerimizi bu gün münasebetiyle hayırla yad ediyorum.“Bayburt’umuzun il oluşunun 32. Yılını en kalbi duygularımla kutluyorum.