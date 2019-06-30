Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin organize ettiği ,Bayburt’un İl oluşunun 30. Yılı kutlamaları İstanbul’da gemiyle boğaz gezisi yapılarak kutlandı.

İstanbul’da yapılan kutlama gecesi,Ataköy Marinadan gemiye binilmesiyle başladı.Gemiyle boğaz turuna,yaklaşık beş yüz hemşerimiz katıldı.

Ali Uğurlunun sunuculuğunu yaptığı Kutlama gecesi ,Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.Geminin güverte kısmında başlayan gece sanatçılarımızın türküleri eşliğinde devam etti.

Daha sonra geminin alt salonunda yemek ikramı yapıldı.Slayt gösteri sunuldu.

Kutlama gecesinde ilk olarak Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin genel Başkanı Hicabi Durmuş açılış konuşması yaptı.

Durmuş konuşmasında,Bayburt’un İl oluş hikayesinin kahramanlarından bahsetti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Asya ile Avrupa’yı buluşturan, dünyanın en görkemli şehri, aziz İstanbul’umuzun incisi boğazdayız.

Bayburt’umuzun il oluşunun 30. Yılını kutlamak amacıylagönül birliği ederek davetimize iştirak eden başta kıymetli protokol olmak üzere bütün misafirlerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.Bu önemli buluşmamızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin de kuruluş amacı olan ,Bayburt’un Vilayet yapılması çalışmaları 1987 yılında gerçekleşti.Bayburt Kültür ve yardım Derneği olarak ,20.yılını holiday inn otelde kutladığımız bu İl oluşun 30. Yılını,bu gün sizlerle İstanbul boğazında kutluyoruz.

Bayburt’un il oluşunun üzerinden30 yıl geçti. 21.06.1989 tarihinde 3578 sayılı yasa ile il statüsüne kavuşturulan Bayburt, Türkiye’nin 69’uncu vilayeti olmuştu. Cumhuriyet’in ilan edilmesinin ardından 1927'ye kadar Erzurum'a bağlı olan Bayburt, bu tarihte vilayetliğe kavuşan Gümüşhane'ye bağlanmıştı. Köklü tarihi bir geçmişe sahip ve bölgede tarihin belirli zamanlarında merkezi bir yer olan kadim kent Bayburt’un il olma mücadelesi ise hep sürdü. Sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin baskısıyla hemen her dönem dile getirilen il olma sevdasına, en büyük destek 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’dan gelmişti. Dönemin Başbakan’ı olan Özal, tam 62 yıl süren mücadeleye son vererek, "İkinci memleketim" dediği Bayburt'un 21.06.1989 tarihinde 3578 sayılı yasa ile il statüsüne kavuşmasının mimarı olmuştu.

Değerli Misafirlerimiz;

2018 TÜİK verilerine göre İstanbul’da Bayburt nüfusuna kayıtlı 120 bin 996 kişi bulunmaktadır.

Bu sayıya bakıldığında İstanbul’da yaşayan Bayburtlu sayısı,Bayburt’tan daha çoktur.

Dolayısıyla bu kardeşlerimize mutlaka ulaşarak, bilhassa genç kuşaklarla iletişim kurarak kültürel birikimlerimizi birbirimize aktarmalı onların bu büyük metropolde kaybolmasına izin vermemeliyiz.

Bu itibarla hemşerilerimize sahip çıkmak maksadıyla Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ve bağlı bulunan köy derneklerimiz ile her zaman bir gayret ve çalışma içerisinde olmaya devam ediyoruz.

Yaptığımız futbol turnuvaları, gençlik buluşmaları, Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü geceleri, derneklerimizdeki aktiviteler, ramazan buluşmaları

ve birçok çeşitli etkinliklerle üzerimize düşen misyonu yerine getiriyoruz.

Bu noktada çalışmalarımıza katkı sunan ve her zaman yanımızda olan siz kıymetli kardeşlerime,Şahsım ve yönetimim adına şükranlarımı sunuyorum.

Bu duygularla Bayburt’umuzun il oluşunun 30. yıldönümünü tekrar kutluyor, Emeği geçen ve bu kararda imzası bulunan başta rahmetli Turgut Özal’ı, İlimize hizmet edip ebediyete irtihal eden tüm ölmüşlerimizi,rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.

Her birinize saygı ve sevgilerimi sunarım. Geceniz hayırlı olsun.Allah’a emanet olunuz dedi.

Bayburt Ülkemizin kalkınmasında ,savunmasında her zaman önemli katkılar sunmuştur

Bayburt İşadamları Dernek Başkanı Yaşar Yerlikaya selamlama konuşmasında ,Bayburt Ülkemizin kalkınmasında ,savunmasında her zaman önemli katkılar sunmuştur.Bizlerde BAYSİAD olarak Bayburt’un yerel kalkınmasında bir çok çalışmaya imza attık ve atmaya devam ediyoruz dedi.

Bayburt’un il oluşu da Bayburtlu hemşerilerimizin birlik ve beraberliğinin bir başarısıdır

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman selamlama konuşmasında, hemşerilerimizin birlik ve beraberliğine vurgu yaptı.Bayburt’un il oluşu da Bayburtlu hemşerilerimizin birlik ve beraberliğinin bir başarısıdır dedi.Bayburt2un il oluşunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bayburt’un İlk İl Belediye Başkanı olan Muammer Daştan selamlama konuşmasında ,Bayburt’un İl oluşunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum,İl olurken tüm siyasi parti temsilcilerimizin birliğinden bahsederek,ölenlere rahmet kalanlara sağlık diliyorum dedi.

Altmış iki yıl sonra Vilayet olduk ve bir ilçenin nasıl bir şehre dönüştüğünü hep beraber gördük.

Bayburt Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur selamlama konuşmasında ,sekiz yıl genel başkanlığını yaptığım Bayburt Kültür ve yardım Derğiyle iftihar ediyorum dedi.Bayburt2un Müftüsü eski belediye başkanı Saadettin kumbasar’ın hatıralarından bir örnek veredi.Dönemin içişleri bakanı Şükrü Saraçoğlu Bayburt’u ziyaretinde dönemin Cumhuriyet halk partisi Kelkit ilçe başkanı Aydın doğanın babası İrfani Doğanın bir konuşması var.Diyorki,Gümüşhaneyi Vilayet yapmanız bizi sıkıntıya sokmuyor,endişemiz gelişimini tamamlamamış bir yere bizi bağlarsanız,Bayburt’ta Kelkitte gelişimini tamamlayamaz endişesi taşıyoruz.Bizim 60 yıl feryat etmemizin sebebi buydu.Altmış iki yıl sonra Vilayet olduk ve bir ilçenin nasıl bir şehre dönüştüğünü hep beraber gördük.Sanayisiyle tarımıyla ulaşımıyla modern bir şehre dönüşmüş durumdadır dedi.

Bayburt’a en büyük hizmet İl yapılması olmuştur.

Bayburt AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat,bu gün aranızda olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum dedi.Bayburt2un İl olmasıyla ilgili çok kişinin emeği var,Askerde o kadar babalarımız dedelerimiz vilayetim Bayburt değdi için dayak yemiş ki,başta onların bu işte emeği var.Bayburt’a bu güne kadar yapılmış en büyük hizmet nedir diye soru sorsanız,Bayburt’un il yapılmış olmasıdır derim.Çünkü bütün hizmetler bu sayede Bayburt’a gelmiştir.

Bayburt eski Valisi Musa Küçükkurt’ta selamlama konuşmasında Bayburt’a hizmet etmek bizede nasip oldu.Bayburtluları tanıdığım için memnun oldum .Programa davet edilmemden dolayı ,Dernek Başkanına ve sizlere teşekkür ediyorum dedi.

Bayburtlunun birlik ve beraberliğini herkese göstermemiz ve yaymamız lazım.

İstanbul Milletvekili Hemşerimiz Gökhan Zeybek’te selamlama konuşmasında,Bayburt’u çok seviyoruz ,normalde bu aylara da Bayburt’ta olmalıydık,fakat iki seçim yaşadık bundan dolayı bu zamanda buradayız dedi.Biz doğduğumuz yerleri vatan bilmişiz,kültürümüzü oradan almışız,geleneklerimizi yaşam biçimi saymışız.Türkiye’nin birlik ve beraberliği için Bayburtlunun birlik ve beraberliğini herkese göstermemiz ve yaymamız lazım ,bunu kendime rol edindim dedi.

Bayburt Milletvekili Fetani Battal konuşmasında,Tıpkı insanlar gibi şehirlerinde ,Ülkelerinde kaderleri vardır.Bayburt tarihini milattan önce iki binli yıllara dayandığını biliriz.1071’den kırk yıl önce Çağrı ve Tuğrul Beyler zamanında,Bayburt Türkler tarafından fethedilmiştir.Sonra tekrar Bizansın eline geçti.Daha sonra Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan Bayburt2u Selçuklu toprağı yaptı.Bayburt adı bir Türk adıdır.Şairin dediği gibi adın Türk ten gelir bunu bilirem,Yiğitliğin onun için görirem,Curuh demişler akan suyuna,onun için Bayburt diyir gürlirem.Biz can nehrinin çocuklarıyız.Bayburt’un İl oluşunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi.

Eski İçişleri Bakanımız Ülkü Güney selamlama konuşmasında ,daha gibi yıllar ne çabuk geçmiş dedi.Sene 1989 ,21 haziran saat 18.00 Türkiye büyük Millet Meclisinde Bayburt’un Vilayetlik kanunun görüşülürken ben Gümüşhane Milletvekili olarak konuşmamı yapıyorum,size bu konuşmamın son paragrafını okuyacam dedi.

“Değerli Milletvekilleri yetmiş yıllık bu davamızda emeği geçen herkese,her Bayburtluya ,ağabeylerimize ,Babalarımıza,en başta Başbakanımız Turgut Özal’a ,Hükümetimize tüm Bayburtlular adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.Bu tarihi oturumda bu kararı alan yüce meclisimize ,üyelerine şahsım ve milletim adına teşekkür ederim”

İl oluşumuzun her zerresinde tüm Bayburtluların hakkı vardır.Bu Dernek Vefa borcunu yerine getirmiştir.Bu bir vefadır.Bu toplantıyı tertip ettiği için Bayburt Derneği genel başkanı ve yönetimine çok teşekkür ediyorum dedi.

Bayburt Folklor ekibin gösterileri ,Daha sonra Bayburtlu sanatçılarımız ,Devran,Sehlan,Bünyamin,Muhsin Bayburtlu,Naim Coşkun,Sezai seçen,Turan Ali’nin türküleriyle devam eden program gece yarısında son buldu.