 ﻿
banner399

Bayburt’un İl Oluşu İstanbul’da Görkemli bir törenle kutlanacak..

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bayburt’un İl oluşunun 30.Yılını İstanbul’da kutlamaya hazırlanıyor.

Bayburt’un İl Oluşu İstanbul’da Görkemli bir törenle kutlanacak..
21 Haziran 2019 Cuma 18:53

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği İstanbul’da Bayburt’un İl oluşunun 30. Yıl kutlamasını İstanbul boğazında gemide yemekli toplantı ve sanatçılarla kutlayacak.

“Tarih 28 Haziran Ataköy Marinadan  19.30 Cuma Akşamı”

(Biletleri  Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinden temin edebilirsiniz..)

Program

19.30. İstanbul Ataköy marinadan kalkış…

Protokol konuşmaları…

Yemek…

Snatçılar..Muhsin ,Sehlan,Devran,Bünyamin,TuranAli,Sezai Seçen,Naim Coşkun…

Havai Fişek ve kutlamalar…

Bayburt’un il oluşunun 20. Yılı holiday inn otelinde düzenlenen programla kutlanmıştı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği,Bayburt’un İl Oluşunun 20. Yılını Özalın Mezarı başında kuran okuyarak anmıştı.

20. Yıl Kutlaması Gazetemizde böyle Manşet olmuştu..

Turgut Özal Bayburt ziyareti..

Etiketler; #Bayburt’un İl Oluşu
İlgili Galeriler
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Eyüpsultan Birlik gecesi
Eyüpsultan Birlik gecesi
Önceki Haber
İSTANBUL SEÇİM ÇALIŞMALARI KALECİK DERNEĞİNDE DEVAM ETTİ..
Sonraki Haber
Seçmenler Bayburt’tan İstanbul’a akın ediyor..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yasemin - 1 hafta önce
Bilet fiyatlari ne kadar
Yanıtla Beğenme(0)