Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bayburt’un İl oluşunun 30.Yılını İstanbul’da kutlamaya hazırlanıyor.
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği İstanbul’da Bayburt’un İl oluşunun 30. Yıl kutlamasını İstanbul boğazında gemide yemekli toplantı ve sanatçılarla kutlayacak.
“Tarih 28 Haziran Ataköy Marinadan 19.30 Cuma Akşamı”
(Biletleri Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinden temin edebilirsiniz..)
Program
19.30. İstanbul Ataköy marinadan kalkış…
Protokol konuşmaları…
Yemek…
Snatçılar..Muhsin ,Sehlan,Devran,Bünyamin,TuranAli,Sezai Seçen,Naim Coşkun…
Havai Fişek ve kutlamalar…
Bayburt’un il oluşunun 20. Yılı holiday inn otelinde düzenlenen programla kutlanmıştı.
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği,Bayburt’un İl Oluşunun 20. Yılını Özalın Mezarı başında kuran okuyarak anmıştı.
20. Yıl Kutlaması Gazetemizde böyle Manşet olmuştu..
Turgut Özal Bayburt ziyareti..
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