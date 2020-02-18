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Bayburt’ta yapılacak 21 Şubat kutlamaları için İstanbul’dan yola çıktılar.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ve Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının organize ettiği İstanbul’dan Bayburt’a , 21 Şubat kutlamaları için Hemşerilerimizi gönderdiler.

Bayburt’ta yapılacak 21 Şubat kutlamaları için İstanbul’dan yola çıktılar.
18 Şubat 2020 Salı 17:09

21 Şubat’ta  Bayburt’ta  kutlanacak olan Bayburt’un Kurtuluş törenleri için ,Hemşerilerimiz 4 otobüsle İstanbul’dan Bayburt’a yola çıktılar.

İstanbul Bahçelievler,Silivri,Bağcılar ve Kaynarcadan yola çıkan hemşerilerimiz  Bayburt’taki törenlere katılım sağlamak için gittiler.

21 Şubat heyecanı İstanbul’da ve Bayburt’ta yaşatılmaya devam ediyor.Bayburt Derneklerinin İstanbul,Samsun,Bursa ve Ankara’daki programları tüm hızıyla sürüyor.

Ülkemizin ve Bayburt’umuzun kurtuluşu için can veren şehitlerimiz için bir çok ilde Kuran-ı kerim ve mevlit programları düzenleniyor.

Konvoyu, Bahçelievlerden Mahmut Cılara organize etti.

Bağcılar Konvoyunu Bağcılar Şube Başkanı Muammer Aktürk organize etti.

Konvoyu ,Silivriden Emin Çavdar Organize etti.

Etiketler; #21 ŞUBAT
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