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Bayburtlu Hanımlar , 15 Şubatta İstanbul’da buluştular..

Bayburt Kültür ve yardım Derneği kadın Kolları ,Bayburtlu hanımlarla ,15 Şubatta bir araya geldi.

Bayburtlu Hanımlar , 15 Şubatta İstanbul’da buluştular..
16 Şubat 2020 Pazar 13:37

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Kadın Kolları ,İstanbul Bahçelievlerde Taşçılar Dernek binasında,Bayburtlu hanımlarla bir araya gelerek ,herse ve tel helvası yaptılar.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Zeynep Nergis ve Yönetimi,Bayburtlu hanımları bir araya getirdi.Programda Bayburtlu hanımların kaynaşması ve yapılması planlanan Dernek programları hakkında ,Bayburtlu hanımları bilgilendirdiler.

Kadın kollarının düzenlediği programa ,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Bayburt Taşçılar Köyü Dernek Başkanı Ali Erkul program başlangıcına katıldılar.

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