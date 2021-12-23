Bayburt Valisi Cüneyt Epcim İstanbul’da Bayburt vakfı yönetimiyle,kahvaltı programında bir araya geldi

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Yönetimi Bayburt Valisi Cüneyt Epcimi Ümraniye’de Ramazan Bingöl tesislerinde Kahvaltı programında ağırladı.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Yönetimi Bayburt Valisi Cüneyt Epcimi Ümraniye’de Ramazan Bingöl tesislerinde Kahvaltı programında ağırladı.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman ve Vakıf Yönetimiyle bir araya gelen Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur Vakıf yönetimiyle istişare ederek Vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman Bayburt Valisi Cüneyt Epcime ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve Vakfın Çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kahraman Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Bayburtlu öğrencilerimize desteklerini,Trabzon ve Bayburt’taki yurt binalarının gelecek sene bu desteklere daha çok katkı sağlayacağını belirtti.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı yönetimiyle tek tek tanışan Vali Epcim yönetim kurulu üyelerinin Bayburt’la alakalı sorularını yanıtladı.

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur Vakıf Başkanı ve yönetimine teşekkür etti.