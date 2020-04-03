 ﻿

Bayburt Vakfı,Valiliğin yaptığı kampanyaya 500 Koli yardımla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” diyerek başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası‘na Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı’da tam destek verdi.

Bayburt Vakfı,Valiliğin yaptığı kampanyaya 500 Koli yardımla katıldı.
03 Nisan 2020 Cuma 13:39

Bayburt Valiliğin, himayesinde,Bayburt’ta ihtiyaç sahiplerine Gıda ve Temizlik malzemesi alınması amacıyla ,Biz Bize yeteriz diyen Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı 500 Koliyle destek verdi.

            Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı AV.İsrafil Kahraman Yardım Kampanyasının devam ettiğini belirterek hemşerilerimizin bu kampanyaya destek vermelerini istedi.

            Başkan Kahraman “Biz bize yeteriz Bayburt” diyerek ,Dünyada  ve Türkiyede uygulanan Pandeminin atlatılması için Biz Bayburtlular olarak Bayburt Valiliğimizin oluşturduğu Kampanyaya elimizden gelen desteği yapacağız dedi.

Başkan Kahraman Hemşerilerimize seslenerek,Beşyüz Koli Bin koli olsun.Bir Koli iki koli gücünüz neye yetiyorsa sende gönder hemşerim dedi ve Hemşerilerimize “Evde kalın” çağrısı yaptı.

İlgili Galeriler
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.