Bayburt Vakfı,Valiliğin yaptığı kampanyaya 500 Koli yardımla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” diyerek başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası‘na Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı’da tam destek verdi.

Bayburt Valiliğin, himayesinde,Bayburt’ta ihtiyaç sahiplerine Gıda ve Temizlik malzemesi alınması amacıyla ,Biz Bize yeteriz diyen Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı 500 Koliyle destek verdi.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı AV.İsrafil Kahraman Yardım Kampanyasının devam ettiğini belirterek hemşerilerimizin bu kampanyaya destek vermelerini istedi.

Başkan Kahraman “Biz bize yeteriz Bayburt” diyerek ,Dünyada ve Türkiyede uygulanan Pandeminin atlatılması için Biz Bayburtlular olarak Bayburt Valiliğimizin oluşturduğu Kampanyaya elimizden gelen desteği yapacağız dedi.

Başkan Kahraman Hemşerilerimize seslenerek,Beşyüz Koli Bin koli olsun.Bir Koli iki koli gücünüz neye yetiyorsa sende gönder hemşerim dedi ve Hemşerilerimize “Evde kalın” çağrısı yaptı.