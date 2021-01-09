BAYBURT VAKFINDAN TRABZONDA ÖĞRENCİ YURDU

Bayburt Eğitim kültür ve Hizmet Vakfı Trabzonda Öğrenci yurdu açacak.

Bayburt Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman’ın yaptığı açıklama.

Trabzon Ortahisar, Çarşı Mahallesi 132 Ada 10 Parsel üzerinde bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait bina tüm sorumluluk ve haklarıyla 49 yıllığına, Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı’na tahsis edilmiştir.

Bayburt Vakfı’mız tarafından öğrenci yurdu olarak alınan ve kullanıma sunulmasında ve tahsis edilmesinde emeği geçen Bayburt Milletvekilimiz Sayın Fetani Battal beyefendiye, Trabzon Bayburtlular Dernek Başkanı Sayın Sadettin Oktay ve yönetim kuruluna, vakıf kurucu meclisimize ve yönetim kurulumuza teşekkürlerimi sunarım.

Bayburt Vakfı Başkanı

Av. İsrafil Kahraman