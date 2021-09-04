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BAYBURT VAKFI YÖNETİMİ BİR DİZİ PROGRAM İÇİN BAYBURT’TA

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Hatıra Ormanı dikim programı için Bayburt’ta.

BAYBURT VAKFI YÖNETİMİ BİR DİZİ PROGRAM İÇİN BAYBURT’TA
04 Eylül 2021 Cumartesi 11:13
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BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Kurban Yazoğlu anısına düzenlenen Hatıra Ormanı dikim programı için Bayburt’ta Yönetimle birlikte toplandı.

Dikim programına,AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat,MHP İl başkanı Bekir Kasap,BBP İl Başkanı ,İl Genel Meclisi Başkanı,İl Tarım Müdürü Selami Ersen,Muhtarlar Dernek Başkanı,ŞAGDER Başkanı,İl Orman Müdürü ve hemşerilerimiz katıldı.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Avukat İsrafil Kahraman ve Vakıf Yönetimi,Bayburt’ta toplantılarını gerçekleştirdi ve bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Avukat İsrafil Kahraman,Vakfın Yurtları ile ilgili çalışmalar,Hatıra Ormanı ve ziyaret programları için Bayburt’ta çalışmalar yapıyoruz dedi.

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