Bayram öncesi Bayburt Vakfı Yetim ve öküz ve ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Kadın komisyonu Yetim ve öküz ve ihtiyaç sahibi çocukları Bayram öncesi sevindirdi.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Kadın komisyonu Yüz çocuğa Aileleriyle birlikte Vakıf binasında iftar programı düzenledi.

Bu ailelerin tamamına birer koli erzak yardımı yapıldı.Çocuklara Bayramlık elbise,Ayakkabı ve tüm giyim ürünleri temin edildi.

1. si yapılan “Yetim ,öksüz ve ihtiyaç sahibi çocukları sevindirelim” etkinliği , Kadın komisyon Başkanı Gülşen Dölek ve Yönetimin çalışmalarıyla başladı .Bayburt Vakfı Kadın komisyon Başkanı Gülşen Dölek açıklamasında ,Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Kadın komisyonu olarak Vakfımızın öğrencilere burs vermesi dışında yapılan faaliyetlerinden birini daha başlattık ,bu çalışma inşallah geleneksel hale gelecek ,her zamazan yetim,Öksüz ve İhtiyaç sahibi çocuklarımızı bayram öncesi sevindireceğiz dedi.