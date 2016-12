BAYBURT VAKFI ÜYELERİYLE KAHVALTI PROGRAMINDA BULUŞTU

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı İstanbul Maltepe Cevahir Otelde Kahvaltı Programında Vakıf Üyeleriyle Bir araya geldi.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Nusret Parıldar Kahvaltı programında katılımcılara seslenerek:

Bayburt’un Büyüklüğü hiçbir zaman yüzölçümüyle değerlendirelemez.Yetiştirdiğimiz Devlet adamlarımız ,Şairlerimiz ,Kahramanlarımız ve geçmiş şanlı tarihimiz iftihar vesilemizdir.Bayburtlu daima dik durmuştur.Bizler her gittiğimiz yerde kültürümüzü yaşatmak için dernekler kurduk ve bu dernekleri yaşattık.1947’de ilk derneğimizi kurduk,daha sonra diğer derneklerimiz kuruldu,bu derneklere emeği geçenlerden ahrete göçmüş olanlara ve şehitlerimize rahmet diliyoruz.1996 Yılında Kurulan Vakfımız bu gün iyi bir seviyeye gelmiş ve derneklerle irtibatını hiç kopartmamıştır.Vakfımız bu güne değin bir çok hizmete imza atmıştır.Öğrenci okutmuştur.

Bu güne kadar Vakfımıza Başkanlık yapmış yönetiminde bulunmuş herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Binlerce öğrencimize burs verdik ve vermeye devam ediyoruz.Bayburt Vakfı kurumsal hizmetler vermektedir.Burs verme faaliyetine katkıda bulunan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum.İmkanı olan hemşerilerimizi vakfiyede bulunmaya davet ediyorum.

Hemşerimiz Maltepe Kaymakamı Necip Çakmakta söz alarak selamlama konuşması yaptı.Bayburtlu olmakta başka bir lütuftur dedi.Bayburtlu her fikirden olabilir fakat Bayburtlu hiçbir zaman vatan haini olmaz.Bayburtlu Helal kazanır diyerek selamlama konuşmasını yaptı.

Bayburt Milletvekilimiz Şahap Kavcıoğlu Söz alarak Vakıf Üyeleri ve Misafirlere seslendi.

Kavcıoğlu Konuşmasında:

Hemşerilerimizin bu toplantılara katılımının azlığına vurgu yaptı.Bayburtlular olarak Her siyasi partiden bu büyükşehirlerde var olmak,güçlü olmak istiyorsak dışarıya karşı bu görüntüyü vermemeliyiz dedi.

Bu görüntüyle bireysel özelliklerimiz dışında siyasette var olma şansımız pek yoktur dedi.Bu tür toplantılarda dernek başkanlarımızla istişare ederek katılımın sağlanması lazım diye ifa etti.

Bayburt stk ‘ları olarak birlikte hareket ettiğimizde siyasetende başarılı olacağız . Ankara ve İstanbul’daki Son dört programdaki katılımlarda bu birlikteliği görmedim.Ülke siyaseti ne’de değinen Kavcıoğlu Bayburt’tan göçün engellemek için yapılan çalışmalara değinen kavcıoğlu sulamanın önemine vurgu yaptı ve sizlerin desteğine ihtiyacımız var dedi.Bayburt’ta yzın Nüfun 150.000 kişiye çıktığını alınan ödeğin 70.000 kişiye göre olduğunu belirterek hizmetlerin aksadığını ifade etti.

Son olarak söz alan CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek:

Sayın Vekil her gittiği yerde azız diye şikayet ediyor.bu azlığın nedeni Vekilin siyasi anlayışından kaynaklanıyor dedi.Kuş iki kanatla uçar bu tek kanatla uçmaya çalıştığınız içindir dedi.Biz burada Ak Partililik,Chp’lilik yaparsak buraya gelenler azalır dedi.

Tek kanadı temsil edersek iç içe olamayız,Bayburtlulaşarak konuşmak mecburiyetindeyiz diye ifade etti.Bayburtun sosyal olarak ekonomik olarak ihtiyaçları var Bizler İstanbul’unda Anakarasında Bayburtlu olarak hemşerilerimizin yarasına merhem olmalıyız dedi.Bizleri ayrım yapmadan davet eden Vakıf Başkanımıza teşekkür ediyorum dedi.