Bayburt Vakfı geleneksel iftar yemeğini “Dedeman” otelde verdi.

Siyasiler/STK’lar/İş Adamları İftarda bir araya geldiler. Bayburt Eğitim Kültür ve hizmet vakfı bu yılda geleneksel iftar yemeğini İstanbul Bostancı Dedeman Otelde verdi.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet vakfı İftar yemeğinde Siyasilerimiz ,İşadamlarımız ve Stk yöneticilerini bir araya getirdi.

Vakıf yemeğine Maliye Bakanı ve Bayburt Milletvekili Naci Ağbal,Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğu Anayasa Mahkeme üyesi Hicabi Dursun,İstanbul Bakırköy Cumhuriyet savcısı Osman Bağlar,Karayolları Genel Müdür.Yard.Uğur Kenan Adiloğlu,Pendik Emniyet Müdürü Alpaslan Atasay,Vakıf fin.Aş Genel Müdürü Şeref Aksaç,Gia Başkanı Mehmet Koç,Yalova İl tarım Müdürü Suat Parıldar,İş bankası insan kaynakları müdürü Vedat Ali Çoruh,Araştırmacı yazar Naci Memiş,Pendik belediye başk.yard.Ekrem Yıldırım,Ümraniye Beled.Fen işleri müd.Ertuğrul Şahin,Sarıyer beled.başk.yard.Gökhan Zeybek ,Dernek Başkanları ve işadamı hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Vakıf Başkanı Nusret Parıldar hoş geldin konuşmasında Bayburt Vakfının çalışmalarına değindi ve yapılan hizmetlerden bahsetti.

Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğluda konuşmasında Ülkemizin içinden geçtiği süreçte hem 15 Temmuz hem de referandum sürecinde Bayburtlunun gösterdiği ülke sevdasına,Ülkenin geleceğine desteğine teşekkür ediyorum ve sizlerle öğünüyorum dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal konuşmasında şehit olan kahraman askerlerimize rahmet diliyorum dedi.Bu ülkede hiçbir dönem hain eksik olmadı,onun için biz cenaze namazları kılmaya alışkın bir milletiz.Emin olun Devlet olarak her zamankinden daha güçlüyüz.artık topunu tüfeğini füzesini yapan bir Türkiye cumhuriyeti var.Hükümet olarak hizmetlerimiz artarak devam etmekte.2019’a geldiğimizde Bayburt’un süliet’i değicek.en Başta Çoruh nehrinin kenarı olmak üzere dedi.