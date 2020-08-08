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Bayburt vakfı Camilere kuranı kerim dağıttı.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı,Pandemi dönemi ve sonrası için yaşananlar ve yaşanması muhtemel ,gelecek için ön gürüleri paylaşmak ve değişimin nasıl olacağı konusunda tarihe not düşmek amacıyla,Bayburt’ta Makale yarışması düzenledi.

Bayburt vakfı Camilere kuranı kerim dağıttı.
08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:02

Makale Yarışması öncesi Bayburt’ta Camilere ve Ulu Cami ve Yeni Camii önünde Hemeşerilerimize Kur’an-ı Kerim Meâli ve Siyer-i Nebi Dağımı yapıldı.

         Ulu Camide Cuma Namazı Çıkışında Bayburt Valisi Cüneyt Epcin,Bayburt Müftüsü Hasan Başoğlu,Bayburt Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş  ve Vakıf  yönetim kurulunun katılımıyla gerçekleşen programda hemşerilerimize Kur’an-ı Kerim Meâli ve Siyer-i Nebi Dağımı ve esnaf ziyaretleri yapıldı.

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