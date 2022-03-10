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Bayburt “Ümit” Derneğinden Esnaf Odalarına Ziyaret

Ümit Derneği Başkanı Nesli Kocabey ve yönetim kurulu üyeleri Zeynep Karakolcu Aydoğdu,Abdulkadir Selem ve Fatih Telli Esnaf odalarına ziyaret gerçekleştirdi.

Bayburt “Ümit” Derneğinden Esnaf Odalarına Ziyaret
10 Mart 2022 Perşembe 12:08

BAYBURTGÜNDEM-  Görevlerine yeni seçilen oda başkanlarına hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Dernek yöneticileri

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları,Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı İrfan Karaaslan,Kahveciler Otelcileri ve Lokantacılar Odası Başkanı İbrahim Pekmezci,Madeni Sanaatkarlar Odası Başkanı Muharrem Kahraman,Terziler Berberler ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yunus Çil ve Esnaf Sanaatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman'ı ziyaret etti.

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