Bayburt Ümit Derneği İhtiyaç Sahipleri İçin Çalışmalarına Devam Ediyor

Bayburt Ümit Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nesli Kocabey ile yönetim kurulu üyeleri Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt’ta sosyal yardım çalışmalarına katkıda bulunmak ve dayanışma kültürünü geliştirmek üzere geçen Ağustos ayında kurulan Bayburt Ümit Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği faaliyetlerine devam ediyor. Kuruluşundan bugüne yüzlerce ihtiyaç sahibine ulaşan Ümit Derneği, çalışmalarının kapsamını her geçen gün genişleterek yüzleri güldürüyor.

Dernek Başkanı Nesli Kocabey ile yönetim kurulu üyeleri bu doğrultuda Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret ederek çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Epcim, Başkan Kocabey ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti. Başkan Kocabey ile yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Vali Epcim, çalışmaları dolayısıyla da tebrik ederek, imkanlar dahilinde gereken desteği vereceklerini dile getirdi.

Başkan Kocabey ise yönetim kurulu üyeleri adına Vali Epcim’e yakın ilgisi dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

Yardım çalışmalarına destek olmak isteyenlere dernek olarak kapılarının her zaman açık olduğunu ifade eden Başkan Kocabey, aynı şekilde hayırsever vatandaşlara da çağrıda bulundu.