Bayburt Taşçılar(Tahbur) Köyü olağan genel kurulunu yaptı.

İstanbul Bahçelievlerde bulunan Dernek Merkezinde gerçekleşen kongrede,Başkan Ali Erkul ve Yönetimi tekrar seçildi.

BAYBURTGÜNDEM- Taşçılar Köyü Dernek Başkanlığına tekrar seçilen Ali Erkul konuşmasında,Köylerinin var olan birlik ve beraberliğinin örnek alındığını belirterek,Bizlerin birlik ve beraberliği ,Dernek olarak Köyümüzde güzel işlere imza atmamızı sağlıyor dedi.

Dernek Yönetimi şu isimlerden oluştu.

Başkan Ali Erkul

Ali Yurdunkulu

Ömer Dündar

Bayram Bozbey

Hanefi Erkul

Eren Ayışık

Selim Yılmaz

Hulusi Yılmaz

Muammer Erkul

Halil Erkul

Fehim Yurdunkulu

Fani Açıl

Ali Çeçen

Veysel Dalkılıç

Bayram Ağbal

Yakup Dündar

Ayhan Yılmaz

Metin Çeçen

Emirhan Çeçen