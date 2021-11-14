Bayburt Taşçılar(Tahbur) Köyü olağan genel kurulunu yaptı.

İstanbul Bahçelievlerde bulunan Dernek Merkezinde gerçekleşen kongrede,Başkan Ali Erkul ve Yönetimi tekrar seçildi.
BAYBURTGÜNDEM- Taşçılar Köyü Dernek Başkanlığına tekrar seçilen Ali Erkul konuşmasında,Köylerinin var olan birlik ve beraberliğinin örnek alındığını belirterek,Bizlerin birlik ve beraberliği ,Dernek olarak Köyümüzde güzel işlere imza atmamızı sağlıyor dedi.
Dernek Yönetimi şu isimlerden oluştu.
Başkan Ali Erkul
Ali Yurdunkulu
Ömer Dündar
Bayram Bozbey
Hanefi Erkul
Eren Ayışık
Selim Yılmaz
Hulusi Yılmaz
Muammer Erkul
Halil Erkul
Fehim Yurdunkulu
Fani Açıl
Ali Çeçen
Veysel Dalkılıç
Bayram Ağbal
Yakup Dündar
Ayhan Yılmaz
Metin Çeçen
Emirhan Çeçen