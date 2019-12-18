BAYBURT STK’LARINDAN ORTAK BİLDİRİ..

İstanbul'da faaliyet gösteren,Bayburt'un en büyük sivil toplum kuruluşlarından ortak açıklama geldi.

Bayburt Kamuoyuna Duyurulur

Bursa’daki Bayburtlular Federasyonu ve yönetimi son günlerde,Bayburt STK’ları arasında oluşmuş olan Birlik,beraberlik ve uyumu olumsuz yönde etkileyen faaliyet ve eylemlere son vermek için ,Bayburtlular federasyonunun ısrarlı talepleri neticesinde,Bayburtlu kanaat önderlerinin de tavsiyeleriyle Bayburt Vakfı,Bayburt Kültür ve yardım Derneği,Marmara bölgesi Kültür ve yardımlaşma Derneği,Anadolu yakası Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği,Ümraniye Bayburt İl ve ilçeleri kalkındırma Derneği,Şair Zihni Bayburt Derneği,Sancaktepe Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği,Maltepe Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkan ve yöneticileri, Bayburtlular Federasyonu ve yönetimiyle bu gün saat 09.30 ‘da yapılacak kahvaltıda bir araya gelme kararı alındı.

Tüm Dernekler toplantıya katılmasına rağmen ,hiçbir haklı gerekçe göstermeden federasyon ve yönetimi katılmamış ve Tüm Derneklerimizi ve STK’larımızı hiçe saymışlardır.

İyi niyetle ,birlik ve beraberliğe vurgu yapan, Bayburtlu kanaat önderleri ve hemşerilerimizin bilgi ve takdirlerine arz ediyoruz.

Bu gün toplantımıza katılan STK temsilcilerimiz her daim birlik ve beraberlikten yanadır.Bu toplantımızda bunun göstergesidir.

Saygıyla kamuoyuna duyurulur.